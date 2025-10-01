Kajakašice bronaste na ekipni tekmi

Za Slovenijo kot samostojno državo je to že 34. odličje na svetovnih prvenstvih, za kajakašice pa četrto v ekipni konkurenci in prvo po letu 2022, ko so se v Augsburgu srebra veselile Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak.
Ajda Novak je tako osvojila že svojo drugo kolajno na prvenstvu, druga je bila že v posamičnem krosu. V torek so bili bronasti na ekipni tekmi tudi kanuisti.
V kvalifikacijah posameznikov s polovičnim uspehom
Slovenski kajakaši so bili v kvalifikacijah svetovnega prvenstva v Penrithu polovično uspešni. V petkov polfinale so se od šestih predstavnikov uvrstili trije, in sicer Peter Kauzer, Eva Alina Hočevar in junakinja ponedeljkovega posamičnega krosa Ajda Novak. Kauzer je v kvalifikacijah zabeležil šesti čas, progo je prevozil brez dotika, Eva Alina Hočevar je bila deseta, Novak pa 18., obe na progi napake za kazenske sekunde nista naredili.
Zaradi napak pa so brez uvrstitve med najboljših 30 ostali Žiga Lin Hočevar, Martin Srabotnik in Lea Novak. Hočevar, ki je še drugi dan zapovrstjo ostal brez polfinala, se je z dvema kazenskima sekundama uvrstil na 38. mesto, Srabotnik je bil 65., ker je izpustil vratca si je nabral 50 kazenskih sekund. Lea Novak je storila podobno napako, pri osmih vratcih je dobila 50 kazenskih sekund, kar jo je pahnilo na 47. mesto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.