Kajakašice bronaste na ekipni tekmi

Za Slovenijo kot samostojno državo je to že 34. odličje na svetovnih prvenstvih, za kajakašice pa četrto v ekipni konkurenci in prvo po letu 2022, ko so se v Augsburgu srebra veselile Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak.

Ajda Novak je tako osvojila že svojo drugo kolajno na prvenstvu, druga je bila že v posamičnem krosu. V torek so bili bronasti na ekipni tekmi tudi kanuisti.