Od velikih zmag do bolečih porazov: Pregled športnega leta 2022

Na pot se bomo podali kronološko in pregled izjemno zanimivega športnega leta 2022 začeli na afriškem kontinentu. V januarju in na začetku februarja je potekal afriški pokal narodov. Gostitelj turnirja je bil Kamerun in skoraj mesec dni dolg dogodek žal ni minil brez tragedije. 24. januarja je pred stadionom Olembe v stampedu pred enim od vhodov umrlo osem ljudi, dodatnih 38 je bilo ranjenih. Na žalost to ni bila zadnja tragedija v nogometnem svetu leta 2022 in tudi ne najhujša. Kljub tragediji se je turnir nadaljeval in pokal je na koncu dvignil kapetan Senegala Kalidou Koulibaly .

Avstralsko odprto prvenstvo se je začelo 17. januarja, a o njem je cel svet govoril že pred prvim servisom na turnirju. Za to je bil "kriv" Novak Đoković , ki je v Melbournu pristal v prepričanju, da bo na omenjenem turnirju lahko nastopil kljub prepovedi vstopa v državo necepljenim tujim državljanom. Sledila je 11 dni dolga saga, saj so lokalne oblasti takrat prvega igralca sveta priprli in ga poskušali izgnati iz države. To jim sprva ni uspelo, saj je Đoković za kratek čas celo treniral na osrednjem igrišču Rod Laver arene, ampak sodišče je na koncu le odločilo, da mora Srb državo zapustiti in mu celo namenilo triletno prepoved vstopa v državo, ki so jo lokalne oblasti nedavno preklicale. Na koncu je na prvem turnirju sezone slavil Rafael Nadal, ki je osvojil svoj 21. turnir za grand slam v karieri in tako na večni lestvici pobegnil Đokoviću in Rogerju Federerju.

Peking je februarja gostil najboljše zimske športnike sveta. Med njimi so seveda tudi slovenski junaki. Slovence so najbolj razveselili skakalci in skakalke. Urša Bogataj je bila na posamični ženski tekmi zlata, na isti tekmi se je brona razveselila Nika Križnar . Sledili so ekipni uspehi. V mešani ekipni tekmi so Bogataj, Križnar, Timi Zajc in Peter Prevc pokorili svet smučarskih skokov in osvojili zlato medaljo. Sledili sta srebrni medalji smučarja Žana Kranjca in deskarja Tima Mastnaka ter bron deskarke Glorije Kotnik .

Po neverjetni seriji povratkov v izločilnih bojih in odslavljanju PSG-ja, Chelseaja in v najbolj dramatičnih okoliščinah Manchester Cityja, je Real Madrid v Finalu v Parizu relativno zlahka premagal Liverpool (1:0) ter osvojil svoj 14. naslov v Ligi prvakov. Dneve po finalu pa so najbolj zaznamovali neprijetni prizori pred tekmo, ko so v gneči pred stadionom ostali številni navijači z veljavno vstopnico.

Dallas je na ramenih Luke Dončića v letošnji končnici lige NBA presenetil vse in svojo pot zaključil šele v konferenčnem finalu, ko je klonil pred Curryjem in Golden State Warriorsi. Na koncu je Curry pokoril celoto ligo in končno osvojil naziv najkoristnejšega igralca finala lige NBA in svoj četrti naslov prvaka. Slavje moštva je bilo sladko tudi zato, ker je bilo doseženo štiri leta po zadnjem naslovu in po povratku enega najbolj priljubljenih članov moštva Klaya Thompsona .

Kralj Pariza in vladar peska Rafael Nadal je pri 36 letih starosti osvojil svoj 14. naslov v Roland Garossu, ko je v finalu gladko premagal 13 let mlajšega Casperja Ruuda . A najbolj zanimiv dvoboj turnirja je potekal v četrtfinalu, ko je Nadal po epski bitki s 3:1 premagal Novaka Đokovića in poskrbel za to, da je Srb ostal pri 20 grand slam naslovih.

Od kralja peska do vladarja svete trave. Novak Đoković je po porazu proti Nadalu v Roland Garrosu že čutil velik pritisk v večni tekmi za najboljšega teniškega igralca vseh časov. Če bi podlegel tudi v Wimbledonu in bi znova zmagal Španec, bi zaostajal že za tri grand slam naslove. A na koncu je Srb z neverjetno lahkoto premagal vse nasprotnike v All England klubu in osvojil svoj sedmi naslov v Wimbledonu in skupno 21. na turnirjih velike četverice.

Letošnji Tour de France je že v peti etapi ponudil novo razočaranje za Primoža Rogliča , ki je grdo padel in izpahnjena rama je pozneje bila prevelika ovira za borbenega slovenskega junaka. Takrat je dvakratni zmagovalec Tadej Pogačar še nosil rumeno majico in samozavestno drvel proti tretji zaporedni zmagi na dirki vseh dirk. A tudi to na žalost ni trajalo dolgo. 11. etapa in nenadna izguba moči Pogačarja sta bila usodna. Kolesar s Klanca pri Komendi je etapo zaključil z dvema minutama in 51 sekundami zaostanka. Danec presenetljivo visoke prednosti ni več izpustil iz svojih rok in je prvič osvojil Tour.

Slovenija je pet let po tem, ko je presenetila celotno Evropo z nenadejano zmago na Eurobasketu 2017 novo presenečenje pripravila v četrtfinalu letošnjega Eurobasketa, tokrat je to presenečenje na žalost bilo zelo negativno. Po odličnih predstavah Luke Dončića in druščine, ki so se po porazu proti BiH v skupini odločno pobrali in po porazih Grčije in Srbije veljali za nesporne favorite, je sledil šok proti Poljakom. Košarkarska evforija je že grozila, da bo prevzela vse Slovence, ko so Poljaki z neverjetnim prvim polčasom popolnoma ohladili celoten narod, kaj šele njegovo košarkarsko reprezentanco.

19 točk prednosti Poljakov je v drugem polčasu že izginila. Pet minut pred koncem so Slovenci vse vajeti imeli v svojih rokah potem pa ... znova nerazumljiv kolaps. Kakor so vila visoka pričakovanja, so potem bile tudi glasne kritike. Neosnovane obtožbe pijančevanja in ponočevanja pred tekmo so zasenčile sicer odlično prvenstvo in zgodovinske predstave Dončića, ki pa je kljub porazu odlično formo s seboj odnesel nazaj v ligo NBA, kjer znova kraljuje. Obljubil je, da bo nastopil na svetovnem prvenstvu prihodnje leto in verjamemo, da bo to obljubo tudi držal, tako kot je vsako do zdaj.

Odbojkarji na robu večnosti, a vendar z zgodovinskim uspehom

Začetek v Ljubljani je bil neverjeten. Polne Stožice in serija odličnih predstav slovenski odbojkarjev na domačem svetovnem prvenstvu so vlili upanje, da bo mala deželica na sončni strani Alp znova presenetila celoten svet in osvojila tisto o čemer bi po vseh pravilih lahko le sanjala. Kljub odličnim predstavam Tineta Urnauta in druščine je bil zaključni turnir v Katovicah korak predaleč.