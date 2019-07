Slovenci po izgubljenem uvodnem nizu do gladke zmage in prvega mesta v skupini

Na uvodni tekmi skupine A za preboj v elitno skupino Lige narodov, so slovenski odbojkarji zanesljivo ugnali Čilence (3 : 0) in rutinirano opravili prvi del naloge. Že druga je bila precej težja, v drugem krogu turnirja v Stožicah jih je čakala precej kakovostnejša reprezentanca Turčije. Tako je kazalo tudi po prvem nizu, ki so ga turški odbojkarji dobili s 25 : 23, a nato je sledilo drugačno nadaljevanje. Slovenci so dvignili nivo igre in tekmec jim ni več uspel slediti. Dobili so naslednje tri nize in zmagali s 3 : 1 in so na prvem mestu skupine A s šestimi točkami. V skupini B je na prvem mestu Kuba z dvema zmagama, nazadnje so Kubanci premagali Egipčane s 3 : 2 v nizih.