Odbojkarji ACH Volleyja namučili ruske tekmece

Oranžni zmaji so se častno poslovili od Lige prvakov, potem ko so proti ruskemu prvaku iz Novega Urengoja osvojili točko in v skupini B končali na dnu razpredelnice s štirimi osvojenimi točkami. Na tekmi, ki je prinašala zgolj prestiž - ACH Volley je namreč vse možnosti za napredovanje zapravil že po štirih tekmah -, so proti Rusom prikazali eno boljših predstav skozi tri nize, na koncu pa vseeno priznali premoč tekmecu po še tretjem obračunu, ki se je v Ljubljani končal v odločilnem petem nizu.

Po Kuzbasu iz Kemerovega torej v Ljubljani ni padel še drugi ruski predstavnik. Prvi niz je sicer zanesljivo pripadel Rusom, potem pa so Ljubljančani po nekaj menjavah trenerja Matije Pleška prevladovali na parketu do vodstva v nizih z 2:1. Fakel je nato strnil vrste, dobil četrtega, odločitev o zmagovalcu pa je padla v tesnem petem nizu, ki so ga v končnici, kljub poskusu vrnitve domačih v svojo korist, odločili Rusi.

Ena zmaga, dva tesna poraza in štiri točke sicer predstavljajo realno stanje v močni skupini B, a hkrati ponujajo dovolj spodbude za nadaljevanje sezone pri letošnjih pokalnih prvakih. Vseeno je treba poudariti, da so Rusi v Ljubljano prišli oslabljeni, zaigrali pa so v močno premešani zasedbi v primerjavi s prvo tekmo sredi decembra lani. Serijske slovenske prvake zdaj čakata dve tekmi državnega prvenstva proti Panviti Pomgrad (22. februarja) in Salonitu (29. februarja), preden jih bo pot popeljala na zaključni turnir najboljše četverice v srednjeevropski ligi (4. in 5. marca).