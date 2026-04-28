Turnir odbojke na vodi v Ljubljani letos odpira vrata tudi rekreativcem

Ljubljana bo tako spet gostila poletno klasiko odbojke na vodi, kjer je igralna površina plavajoče igrišče, obrobljeno z LED-lučmi, ki označujejo igralno polje. Gledalci se bodo lahko letos v navijaški coni udeležili brezplačnih aktivnosti na temo vode in odbojke, v večernih urah bodo potekali umetniški programi na vodi, so navedli prireditelji.

"Največja konceptualna novost je, da bomo turnir letos odprli za splošno javnost. Do zdaj je bil namenjen le povabljenim ekipam vrhunskih igralcev odbojke na mivki s celega sveta, letos pa prvič odpiramo vrata širši skupnosti. Iščemo uigrane dvojice, vešče odbojke na mivki, pripravljene na nov izziv - igro na vodi," je dejala vodja projekta Kristina Taja Grünfeld. Rok za prijave je 23. maj.