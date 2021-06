Za finale BiH in Avstrija, Slovenke ostale praznih rok

Slovenskim odbojkaricam se ni uspelo uvrstiti v finale srebrne evropske lige. V polfinalu zaključnega turnirja v Mariboru so po enakovrednem boju z 1:3 v nizih (-23, 19, -22, -24) izgubile proti reprezentanci BiH. Slovenske odbojkarice niso izpolnile niti druge želje, ki so jo imele pred začetkom reprezentančne sezone. Potem ko se niso uvrstile na evropsko prvenstvo, niso napredovale niti v evropsko zlato ligo, obakrat pa so bile njihove "krvnice" Bosanke. Če je lahko neuvrstitev na evropsko prvenstvo ocenilo kot neuspeh, po to ne velja za srebrno ligo, v kateri je bila ekipa prisilno zelo pomlajena, manjkalo je vsaj šest zelo pomembnih igralk.

Selektor Gregor Rozman, ki je ekipo prevzel po kvalifikacijah, ni imel veliko časa, da bi ekipo maksimalno pripravil. Zato je delal predvsem na ekipnem duhu, ob borbenosti je bil to glavni adut tudi proti favorizirani BiH na tekmi v Mariboru. Igralke ga v tem smislu zagotovo niso razočarale, a kakovost in izkušnje so bile vendarle na strani tekmic. Te so bile boljše predvsem v zaključkih nizov, v katerih so imele svoje priložnosti tudi mlade Slovenke. Bosanke se bodo v sobotnem finalu pomerile z Avstrijkami, ki so v drugem polfinalu s 3:2 ugnale Portugalke. Slovenke se bodo v soboto s Portugalkami merile za tretje mesto.

Odbojkarice Avstrije so bile prve finalistke zaključnega turnirja srebrne lige v Mariboru, v polfinalu so po izenačenem boju premagale Portugalke s 3:2 v nizih (23, -23, -22, 20, 6).