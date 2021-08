Kozamernik: S pomočjo navijačev gremo do konca

Slovenski odbojkarji so letos spomladi navduševali v Ligi narodov, sedaj jih na evropskem prvenstvu čaka drugi vrhunec sezone. Slovenci branijo drugo mesto z zadnjega EP, letošnji EuroVolley gostijo štiri države, Poljska, Češka, Finska in Estonija. Vsaka od omenjenih držav bo gostila eno izmed predtekmovalnih skupin, v kateri je šest ekip. Slovenci bodo igrali v Ostravi, kjer v skupini B čakajo reprezentance Češke, Belorusije, Črne gore, Bolgarije in Italije, vse tekme boste lahko spremljali v neposrednih prenosih na Kanalu A in VOYO.

Odbojkarji so danes izpred dvorane Stožice odpotovali na Češko. Po dveh srebrnih odličjih želijo odbojkarji storiti še en korak in to je boj za zlato kolajno. Tako napoveduje tudi bloker Jan Kozamernik, oba s Klemenom Čebuljem pa sta se spomnila tudi na slovenske navijače, ki so bili tako pomemben člen, kar se tiče pomoči s tribun, na prvenstvu v Stožicah. Oba upata, da jim bodo tudi na Češko prišli pomagat navijači. Slovenci imajo z EP do sedaj dve srebrni odličji (2015, 2019), zato si zdaj želijo zlata.

"Veselim se evropskega prvenstva, vsako veliko tekmovanje je nekaj posebnega. Iz zadnjega EP prihajamo z lepimi spomini in radi bi pripravili kaj lepega. Vsakič ko stopim v Stožice me prevzame občutek in spomini, ko smo igrali pred vsemi temi gledalci. Bilo je fenomenalno, tega se radi spominjamo. Upam, da bodo slovenski navijači prišli navijat za nas in da skupaj gremo do konca," je pred odhodom dejal Kozamernik.

Uvodni srečanji prvenstva med Finsko in Severno Makedonijo ter Estonijo in Latvijo bosta v sredo, 1. septembra, Slovenijo pa prva tekma čaka v petek, ko bo ob 19.55 igrala z domačo reprezentanco Češke. V soboto ob 15.40 sledi obračun s Črno goro, 6. septembra ob 18.40 sledijo Belorusi. Dan pozneje ob 15.40 sledi dvoboj z Bolgari, 8. septembra ob 15.25 pa jih čakajo še Italijani.