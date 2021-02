Slovenske odbojkarice za uvod kvalifikacij v Latviji z reprezentanco BiH

Slovenke se bodo za eno od dveh prostih mest za prvenstvo stare celine pomerile z reprezentancami Češke, Latvije in Bosne in Hercegovine. V kvalifikacijski skupini F ne bodo imele lahkega dela, kar potrjuje tudi selektor Alessandro Chiappini, ki je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije (OZS) dejal, da se mora naša reprezentanca v prvi vrsti osredotočiti nase: "Imamo težko skupino, z ekipami, ki jih ni lahko premagati. Naše nasprotnice precej dobro poznamo, video material in ostale podatke smo s štabom že pripravili in jih tudi že začeli analizirati. Je pa res, da se je od zadnjih tekem verjetno marsikaj spremenilo, tako kot se je tudi v naši reprezentanci. A tudi temu se bomo prilagodili. S štabom spremljamo vse naše igralke in njihove nastope v tujih prvenstvih, veliko sem v stiku s svojim pomočnikom Gregorjem Rozmanom, ki ima pregled nad slovensko ligo. V vsakem primeru je vse v naših rokah in že na prvi turnir moramo priti dobro pripravljeni. Vse misli moramo usmeriti v te kvalifikacije in se še tretjič uvrstiti na evropsko prvenstvo."

Prvi turnir bo od 6. do 8. maja gostil Daugavpils, v Latviji bodo Slovenke za uvod igrale proti Bosni in Hercegovini in se nato pomerile še z Latvijo in Češko. Enak razpored tekem bo tudi na drugem turnirju, ki bo od 14. do 16. maja potekal v Zenici v BiH. "Že pred uradno potrditvijo evropske zveze smo predvidevali, da bi bil lahko razpored tekem tak, kakršen zdaj tudi je in to pravzaprav sploh ni pomembno. Z delom moramo začeti čim prej. Imeli bomo zelo spremenjeno ekipo, nekatere igralke so z igranjem odbojke prenehale, nekatere so se žal resneje poškodovale. Imamo tudi igralke, ki se vračajo po poškodbah in že dolgo niso v tekmovalnem procesu. Novinke v reprezentanci se bodo morale čim hitreje prilagoditi našemu sistemu dela, izkoristiti moramo tudi zgoden zaključek nekaterih prvenstev po Evropi in čim hitreje začeti z delom. Sem pa zelo vesel, ker reprezentantke izkazujejo veliko željo po delu in napredku, so visoko motivirane in se veselijo priprav in tekmovanj. S štabom bomo čim prej sestavili seznam reprezentance in začeli čim prej ustvarjati novo ekipo," je še dejal italijanski strateg, ki je izbrano vrsto prevzel leta 2017.

Na avgustovsko evropsko prvenstvo, ki ga bodo skupaj gostile Srbija, Romunija, Bolgarija in Hrvaška, se bosta uvrstili najboljši dve ekipi iz skupine. Slovenke so sicer leta 2019 uspešno nastopile na EuroVolleyju na Poljskem, kjer so si priigrale sploh prvi zmagi na evropskih prvenstvih in tudi uvrstitev v osmino finala.