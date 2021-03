V Ljubljani žreb odbojkarske Lige prvakov in podelitev nagrad najboljšim

Omenjena prireditev je vsakoletni prestižni dogodek Evropske odbojkarske zveze (CEV), na katerem se zberejo odbojkarski zvezdniki, predstavniki nacionalnih zvez in posebni gostje, CEV pa dogodek izkoristi tudi za žreb skupin elitne Lige prvakov. Po Dunaju, Rimu, Moskvi, Budimpešti in Sofiji je evropska zveza za gostiteljico izbrala Ljubljano, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

"Slovenija je v svetu odbojke postala vzorčni primer zgodbe o uspehu. Ne samo skozi uspehe slovenskih odbojkarjev, še posebej moške reprezentance, ampak tudi zmožnosti, da organizira največje odbojkarske dogodke. Še vedno v sebi ohranjamo zares nepozabne spomine z evropskega prvenstva 2019 in prepričan sem, da bodo naši slovenski prijatelji še enkrat več kos nalogi in da se bodo izkazali kot izjemni gostitelji evropske odbojkarske družine. Upam, da bomo lahko v Ljubljani skupaj praznovali tudi uspehe evropskih odbojkaric in odbojkarjev z olimpijskih iger v Tokiu,"je v izjavi, ki jo je posredovala OZS, dejal predsednik CEV, Aleksandar Boričić.