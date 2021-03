ACH Volley drugi finalist DP

Odbojkarji ACH Volleyja ostajajo v igri za 17. naslov državnega prvaka in 16. zaporednega, potem ko so v odločilni polfinalni tekmi premagali Calcit. Branilci naslova so izgubili prvi niz, a so v naslednjih dveh svojo nalogo opravili zanesljivo, v zadnjem nizu pa so sicer zapravili vodstvo s 23:20, a se na koncu vseeno veselili napredovanja.

V prvem nizu so bili prvo polovico v prednosti igralci ACH Volleyja, nato pa se je tehtnica nagnila na stran Kamničanov, ki so pobegnili za štiri in tudi pet točk ter prednost držali do konca niza. Pozneje pa se je slika obrnila. V drugem nizu so gosti, ki so delali preveč lastnih napak, povedli le v uvodu niza, nato bili zraven še pri 17:15, zatem pa so gostitelji le še večali prednost za zanesljivo zmago v tem delu igre.

Tretji niz je bil povsem v domeni ACH Volleyja od začetka do konca, medtem ko je bil precej bolj zanimiv četrti niz. ACH je po izenačenem nizu v končnici povedel s 23:20, a so Kamničani še enkrat izenačili (23:23), ko je bil v napadu uspešen Mitja Gasparini. Toda to je bilo tudi vse, kar je uspelo gostom, domači so po bloku Božidarja Vučićevićadosegli zmagovito točko. Prav Vučićević je bil z 20 točkami najučinkovitejši v zmagovalni ekipi in na tekmi, Milosz Hebda jih je pri Calcitu prispeval 12.

Prva finalna tekma bo v petek.