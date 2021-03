Kamničanke še drugič do zmage po petih nizih

Prvo tekmo so Kamničanke doma dobile s 3:2, na drugi so danes Mariborčanke skušale podaljšati finalni niz proti favoriziranim tekmicam. Gostje so z veliko razliko dobile prva dva niza, a so se Mariborčanke v tretjem vrnile in ga tudi same prepričljivo dobile, potem pa s 25:21 še četrtega. Tako kot na prvi tekmi je tudi danes odločal peti niz.

V tem pa sta bili ekipi zelo izenačeni in na koncu je gostujoča zasedba po več kot dveh urah zmagala s 17:15. Po prvotno predvidenem razporedu finalnih tekem Odbojkarske zveze Slovenije bo tretja tekma na sporedu v četrtek, 1. aprila, ob 18. uri.