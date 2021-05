Slovenske odbojkarice za začetek kvalifikacij za EP v Latvijo

"Igrati moramo kar najbolj preprosto, a z najvišjo možno kakovostjo. Nimamo namreč veliko časa, da bi stvari prilagajali. Za zdaj je naša najmočnejša točka to, da so dekleta zares motivirana, da imajo željo delati in napredovati. Všeč mi je, kako se razumejo na igrišču in tudi, ko niso na njem. Prepričan sem, da se bodo na vsaki tekmi borile, da bi izpolnile cilj, ki je za nas zares pomemben," je v izjavi, ki jo je posredovala Odbojkarska zveza Slovenije OZS), še povedal selektor.

V primerjavi z reprezentančnimi akcijami izpred dveh let je izbrana vrsta precej okrnjena in tudi pomlajena, nekaj je tudi poškodb. A kljub temu je Chiappini na pripravljalnih tekmah videl kar nekaj napredka: "Ne glede na to, da nismo imeli veliko časa za trening – le pet dni in še v tem delu reprezentanca ni bila popolna – smo vseeno imeli možnost odigrati te štiri tekme. Nismo mogli prilagoditi veliko stvari, a zame je pomembno, da je bil odnos igralk tak, kakršnega želim, in da sem lahko videl, kaj moramo predvsem s taktičnega vidika popraviti."

Slovenke so se pod vodstvom selektorja Alessandra Chiappinija zbrale 19. aprila in v Kranjski Gori opravile prvi sklop treningov, nato pa z reprezentancama Avstrije in Madžarske odigrale po dve pripravljalni tekmi. Zadnji test pred odhodom v Latvijo je bilo še srečanje z Norveško. Slednje so naša dekleta prepričljivo dobila, kar je seveda dobra popotnica pred odhodom.

Slovenska kapetanka Eva Mori, ki se je pripravam priključila tik pred odhodom v Avstrijo, formo naše reprezentance pred prvim kvalifikacijskim obračunom z Bosno in Hercegovino ocenjuje takole: "S temi tekmami se je pokazalo, kje so naše šibke točke in kje bi še lahko napredovale v igri. Na tistih tekmah, na katerih smo igrale dobro, pa smo videle, česa vse smo zmožne, tako da gremo z lepo popotnico na kvalifikacije. Mislim, da nam lahko uspe."

Korektorica Darja Eržen, ki se zaveda, da bo Slovenija igrala v težki kvalifikacijski skupini, v kateri so prve favoritinje Čehinje, si želi, da bi ekipi tudi na kvalifikacijskih tekmah uspelo prikazati igro, kakršno smo lahko na trenutke spremljali v Avstriji in na Madžarskem, predvsem pa ekipni duh: »Poizkušale smo se čim bolj uigrati in se med seboj povezati in povezati vse elemente na igrišču, da bi bile čim enotnejše in bi poenotile sistem same igre. Mislim, da se nam še vedno pozna, da je bilo priprav malo in da nimamo konstantnosti v igri ter da smo prišle vsaka v drugačni formi. A menim, da lahko, če se osredotočimo in damo od sebe vseh sto odstotkov, igramo dokaj dobro odbojko.«

Tekmo z Bosno in Hercegovino bodo naše odbojkarice igrale 6. maja, ob 16. uri v olimpijskem centru v Daugavpilsu. Po obračunih z Latvijo in Češko, 7. in 8. maja, pa se bodo Slovenke za nekaj dni vrnile domov ter nato že 13. maja odpotovale v Zenico, ki bo gostila drugi turnir kvalifikacij.

Reprezentančni seznam:

Eva Mori, Sara Najdič, Darja Eržen, Monika Potokar, Lorena Lorber Fijok, Eva Zatkovič, Žana Zdovc Sporer, Saša Planinšec, Tina Grudina, Mirta Velikonja Grbac, Brina Bračko, Leja Janežič, Anja Mazej.