Odbojkarska prijatelja in zvezdi YouTuba

Ko je Uroš Kovačević, danes eden ključnih mož srbske odbojkarske reprezentance, oblekel dres ljubljanskega ACH Volleyja, je največjo oporo našel v takrat golobradem podajalcu Dejanu Vinčiću. Potreboval je pomoč, zanj je bila to sploh prva izkušnja z igranjem na tujem, priljubljeni Vinko pa mu ni nikoli odrekel pomoči.

In prijateljstvo traja še danes, čeprav si na igrišču, od ljubljanske avanture naprej, stojita na nasprotnih straneh mreže. Oba pa ne bosta pozabila dogodkov z zadnjega evropskega prvenstva, ko je Vinčić osmešil Kovačevića sredi velikega finala.“Zadnje tri dni se pogosto smejiva na račun tistega napada,” se dogodkov iz dvorane Bercy spominja slovenski reprezentant, ki je moral velikemu prijatelju, po koncu tekme tistega septembrskega večera, stisniti roko in čestitati za naslov evropskega prvaka in naslov najkoristnejšega igralca Eurovolleyja 2019.