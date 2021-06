Slovenski odbojkarji tudi Nizozemce pustili na ničli

Slovenci so bili prvič v Ligi narodov izraziti favoriti, vloge pa se niso ustrašili. Od začetka do konca tekme so bili precej boljši tekmec, dobro so servirali, blok obramba je delovala, kot so si želeli, posledica tega je bila, da so hitro prišli do nove zmage.

Tekma se je začela z blokom Tončka Šterna, toda nato so Nizozemci dosegli tri zaporedne točke, slovenski selektor Alberto Giuliani, ki je v prvo postavo namesto Klemna Čebulja tokrat postavil mladi biser slovenske odbojke Roka Možiča, je hitro odkril pomanjkljivosti in zahteval odmor. Njegovi nasveti so zalegli, blok Možiča, ki je hitro pokazal iz kakšnega testa je, je pomenil izenačenje, malo pozneje pa so Slovenci že vodili s 7:4. Tudi v nadaljevanju se niso ustavili, Možič je bil še naprej razpoložen, po njegovi točki je Slovenija vodila s 16:11, po njegovem asu pa z 18:12. Nizozemci so v prvem nizu dokončno izgubili upanje po asu Gregorja Ropreta za vodstvo 21:15.

Gladka zmaga v prvem nizu Slovence ni uspavala. V drugem nizu so nadaljevali odlično predstavo, kmalu so vodili z 9:3, Nizozemci pa so preslabo servirali, da bi sploh upali na preobrat. Slovenci so bili lahko mirni, lahko so uživali v igri, Giuliani pa si je lahko dovolil, da je v igro poslal igralce, ki so doslej igrali manj. Tudi mladega organizatorja igre Gregorja Pernuša.

Rezervisti so priložnost dobili, ko so si njihovi reprezentančni kolegi že priigrali visoko prednost. Do nje so hitro prišli tudi v zadnjem nizu, ko so povedli z 9:4 in 12:5. Čeprav Slovenci niso več igrali s stoodstotno vnemo, pa niso imeli težav, da so tekmo mirno pripeljali do konca.

V petek se bo Slovenija pomerila z Argentino, ki je bila na medsebojni tekmi boljša na zadnjem svetovnem prvenstvu, tekma se bo začela že ob 10. uri.