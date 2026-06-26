Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Najdič zapušča ACH Volley in se prvič seli v tujino

Ljubljana, 26. 06. 2026 11.29 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Nejc Najdič

Slovenski odbojkarski reprezentant Nejc Najdič se podaja na tuje. Dres slovenskega prvaka ACH Volleyja Ljubljana bo zamenjal za dres francoskega prvoligaša iz Nice in se v sezoni 2026/27 prvič dokazoval na mednarodnem parketu.

Več videovsebin
  • Nik Mujanović je bil najkoristnejši slovenski igralec proti Bolgariji
    01:28
    Nik Mujanović je bil najkoristnejši slovenski igralec proti Bolgariji
  • Alen Pajenk po velikem preobratu proti Bolgariji
    01:06
    Alen Pajenk po velikem preobratu proti Bolgariji
  • Jani Kovačič po veliki zmagi nad Bolgarijo
    02:09
    Jani Kovačič po veliki zmagi nad Bolgarijo
  • Rok Možič po veliki zmagi nad Bolgarijo
    00:32
    Rok Možič po veliki zmagi nad Bolgarijo
  • Iz 24UR: Po tekmi Slovenije in Bolgariji bodo pod stoženski strop obesili dresa Dejana Vinčića in Mitje Gasparinija
    01:29
    Iz 24UR: Po tekmi Slovenije in Bolgariji bodo pod stoženski strop obesili dresa Dejana Vinčića in Mitje Gasparinija
  • Iz 24UR: Slovenski odbojkarji so na uvodni tekmi domačega turnirja Lige narodov s 3:1 ugnali Kanado
    02:04
    Iz 24UR: Slovenski odbojkarji so na uvodni tekmi domačega turnirja Lige narodov s 3:1 ugnali Kanado

Slovenska izbrana vrsta, katere del je tudi mladi slovenski podajalec Nejc Najdič, te dni uspešno nastopa na turnirju elitne lige narodov v Ljubljani, kjer je na prvih dveh tekmah proti Kanadi in Bolgariji zabeležila dve zmagi. Slovenske odbojkarje čakata še obračuna z Brazilijo in Italijo.

Preberi še Bojevita Slovenija z veličastno zmago nad svetovnimi podprvaki

Najdič je z aktualnimi slovenskimi prvaki iz Ljubljane v treh sezonah osvojil kar nekaj lovorik in nastopal tudi v elitni ligi prvakov, zdaj pa se je odločil, da je čas za dokazovanje v tujini. Njegova prva postaja na mednarodni poti bo ekipa z Azurne obale, ki je v pretekli sezoni osvojila drugo mesto v francoskem pokalu, tamkajšnje prvenstvo pa zaključila na osmem mestu.

Nejc Najdič
Nejc Najdič
FOTO: volleyballworld

"Z velikim veseljem in veliko motivacije se pridružujem novemu klubu. Zahvaljujem se svojim trenerjem, soigralcem in vsem, ki so bili del moje športne poti v Sloveniji. Pred menoj je novo poglavje, ki ga sprejemam z veliko odgovornostjo, željo po dokazovanju in pripravljenostjo na trdo delo. Veselim se novih izzivov, tekem in skupnih ciljev z ekipo. Prepričan sem, da bomo s predanostjo, ekipnim duhom in vztrajnostjo skupaj dosegali odlične rezultate," se novega izziva veseli Najdič.

Preberi še Infarktni peti niz v Stožicah: Česa takega še nisem doživel

Dvajsetletni Najdič je kariero začel v i-Vent Mariboru. Za štajerskega prvoligaša je igral do sezone 2022/23, nato pa prestopil v vrste ljubljanskega ACH Volleyja.

odbojka nejc najdič ach volley

Krimovke dobile tekmice v Ligi prvakinj za naslednjo sezono

Infarktni peti niz v Stožicah: Česa takega še nisem doživel

24ur.com Kosovski selektor pozna slovensko reprezentanco in njeno 'zelo dobro obrambo'
24ur.com Prenova slovenske nogometne vrste
24ur.com Aćimović: Francija? Zagotovo imamo tudi mi svojo računico
24ur.com Ačimovićevi izbranci remizirali s Slovaško v Antalyi
24ur.com Slovenci želijo prvič v zgodovini na SP
24ur.com Slovenija pod Kekom in Cesarjem: 'Novi selektor zagovarja drugačen način igre'
24ur.com Slovenci že odštevajo do Eura: 'Najlepše je igrati pred domačimi ljudmi'
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Domen Valič bo prvič postal očka: s partnerko pričakujeta sina
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
zadovoljna
Portal
29 let razlike ju ne ustavi: otrok z Ines je njegova prioriteta
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
Na ogrlici za skoraj 3.000 evrov se skriva posebno sporočilo
Na ogrlici za skoraj 3.000 evrov se skriva posebno sporočilo
Ena najlepših žensk na svetu znova dviguje temperaturo
Ena najlepših žensk na svetu znova dviguje temperaturo
vizita
Portal
Ste ljubitelji banan? Preverite, kako koristijo vašim možganom
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
cekin
Portal
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
moskisvet
Portal
Ena najlepših nogometašic na svetu zaročena po le šestih mesecih zveze
'Balkanski trik' osvaja plaže: viralna rešitev turistov sproža debate po svetu
'Balkanski trik' osvaja plaže: viralna rešitev turistov sproža debate po svetu
Domačini so povedali: Luka Dončić živi čisto drugače, kot si mislite
Domačini so povedali: Luka Dončić živi čisto drugače, kot si mislite
Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
okusno
Portal
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
voyo
Portal
Klub morilcev
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763