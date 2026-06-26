Najdič zapušča ACH Volley in se prvič seli v tujino

Slovenska izbrana vrsta, katere del je tudi mladi slovenski podajalec Nejc Najdič, te dni uspešno nastopa na turnirju elitne lige narodov v Ljubljani, kjer je na prvih dveh tekmah proti Kanadi in Bolgariji zabeležila dve zmagi. Slovenske odbojkarje čakata še obračuna z Brazilijo in Italijo.

Najdič je z aktualnimi slovenskimi prvaki iz Ljubljane v treh sezonah osvojil kar nekaj lovorik in nastopal tudi v elitni ligi prvakov, zdaj pa se je odločil, da je čas za dokazovanje v tujini. Njegova prva postaja na mednarodni poti bo ekipa z Azurne obale, ki je v pretekli sezoni osvojila drugo mesto v francoskem pokalu, tamkajšnje prvenstvo pa zaključila na osmem mestu.

Nejc Najdič FOTO: volleyballworld

"Z velikim veseljem in veliko motivacije se pridružujem novemu klubu. Zahvaljujem se svojim trenerjem, soigralcem in vsem, ki so bili del moje športne poti v Sloveniji. Pred menoj je novo poglavje, ki ga sprejemam z veliko odgovornostjo, željo po dokazovanju in pripravljenostjo na trdo delo. Veselim se novih izzivov, tekem in skupnih ciljev z ekipo. Prepričan sem, da bomo s predanostjo, ekipnim duhom in vztrajnostjo skupaj dosegali odlične rezultate," se novega izziva veseli Najdič.