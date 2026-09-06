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Srbija po zmagi nad Poljsko do brona na evropskem prvenstvu v odbojki

Istanbul, 06. 09. 2026 17.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Slavje Srbije po zmagi na tekmi za tretje mesto.

Odbojkarice Srbije nadaljujejo svoj niz osvajanja odličij na evropskih prvenstvih. V Istanbulu so osvojile še šesto zaporedno kolajno in sedmo na zadnjih osmih prvenstvih, potem ko so v boju za bron premagale Poljsko s 3:1 (21, 19, -15, 18).

Srbkinje so na zadnjih štirih prvenstvih igrale v finalu, tokrat so jim to preprečile Turkinje, ki so jih potisnile v boj za tretje mesto. V njem pa so Srbkinje upravičile status favoritinj in premagale Poljsko, ki je zadnje odličje osvojila leta 2009. Za Srbijo je to sicer deveta kolajna, imajo tri zlate, tri srebrne in tri bronaste.

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Uvodni niz malega finala je bil do sredine izenačen, Srbkinje pa so si odločilno prednost priigrale po izidu 16:14, ko so dosegle pet zaporednih točk. Podobno je bilo tudi v drugem nizu, ko so po vodstvu Poljakinj z 12:11 zabeležile pet točk zapovrstjo, prednosti pa niso izpustile iz rok. So pa popustile v tretjem nizu, ki so ga tekmice gladko dobile, pa čeprav je na začetku po vodstvu Srbkinj 4:0 kazalo na to, da so se predale.

Poljakinje so imele še nekaj časa pobudo tudi v četrtem nizu, toda tekmice so hitro našle ritem in prišle do zmage. Tijana Bošković je dosegla 29 točk, Hena Kurtagić je v statistiko vpisala pet blokov. Pri Poljakinjah je Magdalena Stysiak vknjižila 28 točk.

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