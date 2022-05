Odbojkarice Vakifbanka evropske prvakinje

Vakifbank je tako letos osvojil vseh pet možnih naslov, zanj pa je to tudi peti naslov evropskega prvaka. Pred 9300 gledalci so Turkinje na izenačeni tekmi prizadejale Italijankam prvi poraz v ligi prvakov po 26 zaporednih zmagah v zadnjih treh sezonah. Izkoristile so veliko število napak v italijanski vrsti.