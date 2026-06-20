Izenačen začetek uvodnega niza med Slovenijo in Hrvaško

Slovenske odbojkarice so na uvodnem turnirju v Črni gori s 3:0 premagale gostiteljice in Gruzijke, nato so prejšnji konec tedna na domačem turnirju v Ljubljani z enakim izidom ugnale še Islandke in Latvijke. Slednje so jim do zdaj povzročale največ preglavic.

Po štirih tekmah so posledično pri samem vrhu lige in v odličnem položaju za napredovanje. Šest reprezentanc po štirih tekmah ostaja stoodstotnih, a sta med njimi le Slovenija in Švedska vse tekme dobili brez izgubljenega niza. Hrvatice so doslej dve tekmi zmagale in dve izgubili, medtem ko so Makedonke vse štiri tekme izgubile.

Reprezentanci sta se pred začetkom turnija pomerili na dveh prijateljskih tekmah na katerih so slavile varovanke Alessandra Oreficeja.

Uvodni niz se je začel izenačeno. Uvodni dve točki za Slovenijo je dosegla Lorena Lorber Fijok.