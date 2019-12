Odbojkarje ACH Volleyja v Ligi prvakov čaka težko delo

Oranžnim zmajem letos žreb skupin ni bil naklonjen. Dobili so tri ekipe, ki merijo na sam vrh, poleg nemških prvakov, ti blestijo tudi v letošnjem prvenstvu Nemčije, saj so v desetih tekmah izgubili le točko in hkrati le tri nize, še dve močni ruski ekipi, Kuzbas Kemerovo in Novi Urengoj. Čeprav so se pred žrebom spogledovali z napredovanjem v izločilne boje, so morali znižati pričakovanja, čeprav sami tega nočejo priznati.

"Vse tri ekipe so neverjetno močne, vrsto let že krojijo vrh evropske klubske odbojke, njihovi igralci pa tudi reprezentančni vrh. A če ne bi razmišljali o zmagah, bi bilo povsem brez veze tekmovati. V današnji odbojki odločata servis in sprejem, če se nekaj igralcem utrga na servisni črti in če držimo sprejem, ni ekipe, ki ji ne bi bili nevarni. Je pa res, da se to lažje zgodi v domači dvorani," je pred odhodom v Nemčijo dejal kapetan ekipe Rok Satler.