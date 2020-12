Odbojkarje in odbojkarice čaka pester evropski teden

Slovenski prvaki so spet dobili izredno močne tekmece, zato je iluzorno pričakovati, da bi lahko napredovali iz skupine, v kateri so Recycling Berlin, poljski Jasztrebski Wegiel, ki pa ga zaradi pandemije koronavirusa ne bo na prvi turnir, in najboljša ekipa zadnjega desetletja Zenit Kazan. Na obračunih proti bogatim klubom, polnih zvezdnikov, pa ne mislijo drago prodajati svoje kože.

V preostalih dveh evropski pokalih pa bodo vsaj en nastop imeli tudi odbojkarji Calcita in odbojkarice Sip Šempetra. Epidemija covida-19 je Evropsko odbojkarsko zvezo prisilila, da spremeni način igranja v evropskih pokalih. Tako se bodo ekipe merile v takoimenovanih mehurčkih; v ligi prvakov bosta v vsaki predtekmovalni skupini po dva turnirja. ACH Volley bo moral v skupini C po Berlinu februarja še na pot v Kazan, dekleta Calcita pa po Coneglianu čaka še nastop v Nantesu.

"Sreče pri žrebu nismo imeli, a motiva ne manjka. Verjamemo, da se lahko kosamo z najboljšimi ekipami,"meni Matija Pleško, trener serijskih slovenskih prvakov, ki so lani sezono lige prvakov prav tako odprli v Berlinu, kjer je bil, tako kot bo letos, njihov tekmec Recycling Berlin. Lanski debi, na katerega so prav tako kot tokrat odpotovali z zmago na derbiju proti Calcitu, ni bil uspešen. Pozneje so vtis popravili, toda dobre igre so kazali predvsem na domačem igrišču v Tivoliju, kjer pa letos tekem ne bo.

Vsi trije tekmeci Ljubljančanov, ki imajo nekaj težav s poškodbami, na pot pa so se odpravili z avtobusom, so tudi letos povsem pri vrhu svojih nacionalnih prvenstev. Videti je, da jih novi koronavirus v rezultatskem smislu ni prizadel. Še najslabše gre Berlinčanom, ki so sicer na prvem mestu, a imajo odigranih več tekem kot Düren in Friedrichshafen, proti katerima so izgubili. Zenit, pri katerem je poleg nekaj ruskih reprezentantov glavna zvezda Francoz Earwin Ngapeth, v svojem prvenstvu vodi z enim porazom, Jastrzebski, ki posebno velikih zvezdnikov nima, pa je prav tako izgubil le eno tekmo, a jih je odigral manj kot konkurenti, tako da je ob ob osmih zmagah šele na četrtem mestu.

A prav status Poljakov bo zdaj zanimiv, saj so že sporočili, da jih na turnir zaradi okužbe treh igralcev in samoosamitve ekipe ne bo. Vprašanje, kako bo Evropska odbojkarska zveza registrirala te tekme oziroma ali jih bo dovolila odigrati na drugačen način, ostaja še odprto.