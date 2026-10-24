Odbojkarji ACH Volleyja do prepričljive zmage na uvodu sezone

Oranžni zmaji so srečanje odprli odločno in že v uvodnih točkah prevzeli pobudo. Luka Marovt je s plasirano žogo poskrbel za vodstvo z 1:3, v nadaljevanju pa svoje dodal Rok Bračko in s silovitim napadom povišal prednost na 5:10. Ljubljančani so še naprej stopnjevali pritisk, Marovt pa je z uspešnim zaključkom poskrbel že za vodstvo +11 (6:17). Po odličnem servisu izkušenega Aleša Šketa je Bračko zaključil napad za 10:22, niz pa je z asom pri izidu 25:12 zaključil Šket.

Drugi niz je bil precej bolj izenačen. Po uvodni izmenjavi točk je Marovt z asom popeljal ACH Volley v vodstvo s 6:7. Ekipi sta bili nato dolgo poravnani, po napaki Šketa v napadu pa je bil izid 11:11. Rok Jerončič je z asom poskrbel za vodstvo Ljubljančanov z 12:14, po napaki domačih v napadu pa so zmaji povedli s 16:19. Marovt je z domiselno potezo ohranil prednost pri 19:21, vendar so domači po dobrem servisu Timoteja Voduška in napaki Šketa izid poravnali na 21:21. Končnica je nato pripadla gostom: Uroš Planinšič je z blokom odločil niz pri 22:25 in ACH Volleyju zagotovil vodstvo z 2:0 v nizih.