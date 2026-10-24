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Odbojkarji ACH Volleyja do prepričljive zmage na uvodu sezone

Maribor, 24. 10. 2026 09.17 pred 54 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
ACH Volley Ljubljana

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so sezono odprli z odločno zmago proti ekipi OK i-Vent Maribor. V dvorani Tabor so slovenski prvaki domačine premagali s 3:0 in skozi celotno srečanje pokazali prepričljivo predstavo. Mariborčani so bili najbližje v drugem nizu, v katerem so oranžni zmaji kljub temu ohranili mirno glavo in tekmo zaključili v treh nizih.

Oranžni zmaji so srečanje odprli odločno in že v uvodnih točkah prevzeli pobudo. Luka Marovt je s plasirano žogo poskrbel za vodstvo z 1:3, v nadaljevanju pa svoje dodal Rok Bračko in s silovitim napadom povišal prednost na 5:10. Ljubljančani so še naprej stopnjevali pritisk, Marovt pa je z uspešnim zaključkom poskrbel že za vodstvo +11 (6:17). Po odličnem servisu izkušenega Aleša Šketa je Bračko zaključil napad za 10:22, niz pa je z asom pri izidu 25:12 zaključil Šket.

Drugi niz je bil precej bolj izenačen. Po uvodni izmenjavi točk je Marovt z asom popeljal ACH Volley v vodstvo s 6:7. Ekipi sta bili nato dolgo poravnani, po napaki Šketa v napadu pa je bil izid 11:11. Rok Jerončič je z asom poskrbel za vodstvo Ljubljančanov z 12:14, po napaki domačih v napadu pa so zmaji povedli s 16:19. Marovt je z domiselno potezo ohranil prednost pri 19:21, vendar so domači po dobrem servisu Timoteja Voduška in napaki Šketa izid poravnali na 21:21. Končnica je nato pripadla gostom: Uroš Planinšič je z blokom odločil niz pri 22:25 in ACH Volleyju zagotovil vodstvo z 2:0 v nizih.

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V tretjem nizu so Ljubljančani znova prevzeli popoln nadzor nad igro. Jerončič je s prvim tempom poskrbel za uvodno vodstvo z 0:3, Marovt pa je z močnim napadom povišal na +4. Šket je z vzdolžnim napadom poskrbel za vodstvo s 5:11, Bračko pa je z asom prednost povečal že na 7:16. ACH Volley je do konca niza ohranil zbranost, zmago pa je s prvim tempom za končnih 12:25 potrdil Jerončič.

S prepričljivo zmago s 3:0 so oranžni zmaji uspešno odprli sezono. Ob učinkovitem napadu in močnem začetnem udarcu so skozi večji del srečanja narekovali ritem igre, v drugem nizu pa pokazali tudi zbranost v izenačeni končnici.

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Kratki
24. 10. 2026 10.11
Z lahkoto ACH 👏👏👏👏
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