Odbojkarji ACH Volleyja do prepričljive zmage na uvodu sezone

Oranžni zmaji so srečanje odprli odločno in že v uvodnih točkah prevzeli pobudo. Luka Marovt je s plasirano žogo poskrbel za vodstvo z 1:3, v nadaljevanju pa svoje dodal Rok Bračko in s silovitim napadom povišal prednost na 5:10. Ljubljančani so še naprej stopnjevali pritisk, Marovt pa je z uspešnim zaključkom poskrbel že za vodstvo +11 (6:17). Po odličnem servisu izkušenega Aleša Šketa je Bračko zaključil napad za 10:22, niz pa je z asom pri izidu 25:12 zaključil Šket.
Drugi niz je bil precej bolj izenačen. Po uvodni izmenjavi točk je Marovt z asom popeljal ACH Volley v vodstvo s 6:7. Ekipi sta bili nato dolgo poravnani, po napaki Šketa v napadu pa je bil izid 11:11. Rok Jerončič je z asom poskrbel za vodstvo Ljubljančanov z 12:14, po napaki domačih v napadu pa so zmaji povedli s 16:19. Marovt je z domiselno potezo ohranil prednost pri 19:21, vendar so domači po dobrem servisu Timoteja Voduška in napaki Šketa izid poravnali na 21:21. Končnica je nato pripadla gostom: Uroš Planinšič je z blokom odločil niz pri 22:25 in ACH Volleyju zagotovil vodstvo z 2:0 v nizih.
V tretjem nizu so Ljubljančani znova prevzeli popoln nadzor nad igro. Jerončič je s prvim tempom poskrbel za uvodno vodstvo z 0:3, Marovt pa je z močnim napadom povišal na +4. Šket je z vzdolžnim napadom poskrbel za vodstvo s 5:11, Bračko pa je z asom prednost povečal že na 7:16. ACH Volley je do konca niza ohranil zbranost, zmago pa je s prvim tempom za končnih 12:25 potrdil Jerončič.
S prepričljivo zmago s 3:0 so oranžni zmaji uspešno odprli sezono. Ob učinkovitem napadu in močnem začetnem udarcu so skozi večji del srečanja narekovali ritem igre, v drugem nizu pa pokazali tudi zbranost v izenačeni končnici.
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