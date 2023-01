Odbojkarji ACH Volleyja kljub spodbudni igri niso bili kos veliki Perugii

Slovenski prvaki bodo o tem, ali bodo na koncu zasedli drugo ali tretje mesto oziroma ali bodo sezono nadaljevali v izločilnih bojih lige prvakov ali četrtfinalu pokala Cev, odločali čez 14 dni, ko bodo v zadnjem krogu gostovali pri Ziraat Bank Ankari. Turška ekipa je tokrat doma premagala Powervolleys Düren s 3:0 in Nemce pustila brez možnosti za napredovanje.

Perugia, sicer svetovni prvak, tudi v Ljubljani ni ničesar prepustila naključju. Čeprav tudi tokrat ni igrala prav z vsemi najboljšimi, je z "dolgo klopjo" in s pravim pristopom nadzorovala položaj in tekmecu ni dopustila pravih možnosti za presenečenje. Izgubila je sicer tretji niz, a v četrtem postavila reči na svoje mesto in ACH povsem nadigrala.

Njen Slovenec Gregor Ropret je v "svoji" dvorani odlično razigraval soigralce, med katerimi je bil v napadu najbolj zaposlen kubanski korektor Jaime Jesus Herrera, ki ga Ljubljančani, pri katerih je bil s 15 točkami najučinkovitejši igralec povratnik v ekipo, hrvaški sprejemalec Filip Šestan, niso uspeli zaustaviti. Dosegel je 25 točk in kar sedem asov.