Odbojkarji danes s svetovnimi in evropskimi prvaki

Slovenci so trenutno s sedmimi zmagami in tremi porazi na četrtem mestu, Italijani so z istim razmerjem zmag in porazov, a dvema točkama manj, mesto za njimi. Selektor Gheorge Cretu tekmece hvali, dvoboja se veseli. "Potrebujemo močne tekme, veselimo se močnih tekmecev. V torek so bili to Poljaki, svetovni podprvaki, zdaj nas čakajo še prvaki. Tekma bo zelo pomembna tudi s stališča nadaljevanja reprezentančne sezone," meni Romun.

Tekma se bo sicer začela ob 9. uri po slovenskem času.