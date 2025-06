Odbojkarji ne počivajo, tokrat se bodo pomerili z nekdanjim selektorjem

Zlati slovenski generaciji je Francija kar nekaj časa predstavljala kompleks. A v zadnjih letih je ta izginil. Slovenci so dobili štiri od zadnjih petih tekem in tri zaporedne. Boljši so bili v boju za tretje mesto na evropskem prvenstvu leta 2023, nato lani zmagali v ligi narodov in tudi na olimpijskih igrah v Parizu, ko so nato Francozi drugič zapovrstjo postali olimpijski prvaki. Iz te ekipe jih je kar nekaj tudi v Burgasu, v Bolgariji igrajo Trevor Clevenot, Antoine Brizard, Barthelemy Chinenyeze, Jean Patry, Theo Faure in Yacine Louati. Samo v ligi narodov je Slovenija zmagala na treh od štirih tekem.