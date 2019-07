Odbojkarji odštevajo dneve do začetka olimpijskih kvalifikacij

Slovenci so nazadnje odigrali dve prijateljski tekmi z moćno italijansko reprezentanco, tekmi sta bili v Italiji, na prvi tekmi so izgubili, drugo pa so zmagali. Omenjena testa sta bila bila poučna tudi za selektorja Slovenije Alberta Giuliani ja: "V Italiji smo odigrali dve zelo različni tekmi. Na prvi smo imeli težave že na začetku, še posebej v prvem nizu, nato je bilo boljše. V drugem delu tekme pa smo povsem popustili, morda je bil razlog tudi slabša pripravljenost po tednu dni počitka po Challengerju v Ljubljani. Na drugi tekmi pa sem videl dobre stvari, predvsem tehnične, tudi fizično smo bili boljši. Še posebej mi je bila všeč miselnost, pristop je bil dober in želja po zmagi velika. To je zelo dober indikator za delo v teh dneh. Naš cilj je predvsem doseči kontinuiteto v vseh elementih. Na to se osredotočamo," je v izjavi, ki jo je posredovala Odbojkarska zveza Slovenije, dejal italijanski trener.

Mitja Gasparini je prav tako optimist:"Načrti so delati na tem, kjer so naše pomanjkljivosti in na tem, v čemer smo že dobri, da bomo lahko še boljši. Tekmi z Italijo sta bili še boljši pokazatelj, kaj nam manjka, kot je bil turnir v Stožicah in videli bomo na čem moramo delati ta teden pred odhodom v Gdansk. Tam si želimo turnir dobiti in se uvrstiti na olimpijske igre. Pričakovanja so, da bomo motivirani in res skušali dati vse in vsi pomagati k temu, da nam uspe. Reprezentance so težke, skupina, če ni najtežja, je zagotovo med najtežjimi. Poleg nas sta tu še dve vrhunski ekipi. Naloga bo težka, a zavedamo se svoje moči in vemo, da nam lahko uspe."