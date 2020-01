Odbojkarji v lov na edino preostalo olimpijsko vozovnico

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v letu 2019 izpolnila dva od treh ciljev. Uvrstila se je v ligo narodov, osvojila kolajno na evropskem prvenstvu, na prvem kvalifikacijskem turnirju v Gdansku pa se ni uvrstila na olimpijske igre v Tokiu. A za to bo imela še eno možnost.

V prestolnici Nemčije se bo za zadnjo evropsko olimpijsko vozovnico merilo najboljših osem evropskih ekip, ki so še brez nje. Te bodo najprej razdeljene v dve skupini, Slovenija bo igrala v skupini A, kjer bo še domača reprezentanca, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, Češka in Belgija, sicer prvi tekmec varovancev Alberta Giulianija, v skupini B pa bodo evropski prvak Srbija, Francija, Bolgarija in Nizozemska. Avgusta se je Slovenija na prvem turnirju merila s Poljsko, Francijo in Tunizijo, po porazih s Francijo in Poljsko je zasedla tretje mesto. Poljske v Berlinu ne bo, od močnejših reprezentanc ne bo niti Rusije in Italije, vse druge pa se bodo potegovale za eno mesto, ki še vodi v Tokio. "Moramo se zavedati, da je vsaka tekma in vsaka osvojena zmaga pomembna za našo samozavest, saj nismo dolgo skupaj po klubskem premoru. S to zmago gremo lahko malo bolj sproščeni v Nemčijo, ampak morali bomo še dodati nekaj energije, nekaj tistih lahkih žog, katerih nismo izkoristili in izboljšati našo igro," je po zadnji tekmi in zmagi proti Nizozemski povedal Klemen Čebulj.

Slovenske odbojkarje čakajo olimpijske kvalifikacije v Berlinu. FOTO: Damjan Žibert

"Že prvi turnir smo ocenjevali kot težko nalogo, ta turnir ne bo nič lažji, možnosti pa nič večje ali manjše. V kratkem času bo treba premagati tri ali štiri vrhunske reprezentance, edina olajševalna okoliščina je lahko to, da imamo lahko vsaj na začetku možnost za en spodrsljaj, tega na Poljskem nismo imeli. Tako kot vedno bomo šli tekmo za tekmo, stopnjevali našo pripravljenost, če bomo prišli do take, kot smo njo imeli na evropskem prvenstvu, smo lahko optimisti. Po eni strani se vse ekipe želijo na olimpijske igre, mi smo ena od ekip, ki na to lahko po tihem računa, kašnega velikega pritiska pa nima nobena od reprezentanc, tako da se lahko zgodi marsikaj," je dejal organizator slovenske igre Gregor Ropret, ki na evropskem prvenstvu zaradi vnetja slepiča ni igral polfinala proti Rusiji in finala s Srbijo. "V skupini mislim, da z Belgijo, Nemčijo in Češko ne bi smeli imeti problemov, s prvima smo že nekajkrat igrali in večinoma zmagovali. Menim, da je uvrstitev v polfinale realnost, pravi turnir pa se bo začel v njem. Vsekakor bo zelo pomembno, kako bomo opravili s prvimi dvoboji. Če dobimo zalet, si bomo olajšali pot do konca in smo lahko nevarni vsem. Menim, da bo odločala dnevna forma in glava. Nobena izmed ekip ne bo prišla stoodstotno pripravljena, saj časa za kakovostne priprave ni bilo. Taktiziranja ne bo, ne bo tudi morebitnega izbiranja tekmecev v polfinalu," meni slovenski bloker Jan Kozamernik.

Slovenci so na zadnji tekmi priprav premagali Nizozemce. FOTO: Damjan Žibert