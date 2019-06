Odbojkarji za uvod ugnali Egipt: Željni smo igre in polni pričakovanj

V uvodu v obračun v Areni Stožice, ki bo od 3. do 7. julija gostila kvalifikacije za ligo narodov, smo spremljali precej enakovredno igro na obeh straneh. Nato so Slovenci hitro ujeli ritem in z dobro igro v obrambi ter preko prodornih protinapadov Tončka Šterna , Tineta Urnauta in Klemna Čebulja ter obeh srednjih blokerjev, Jana Kozamernika in Alena Pajenka prišli do vodstva z 12:8. V nadaljevanju so varovanci Alberta Giulianija le še povečevali razliko. Z dobrimi začetnimi udarci in z bloki so povsem zaustavili Egipčane in prepričljivo, s 25:17 dobili prvi niz.

Giuliani: Vidim, da imajo igralci dober odnos

Takoj na začetku drugega niza so domači odbojkarji prevzeli pobudo in povedli s 6:3, a so se gostje po zaslugi začetnih udarcev Saida približali na 7:6. To je bilo tudi vse, kar je gostom v tem nizu uspelo. Slovenci so namreč vršili močan pritisk z začetnimi udarci, znova so se razigrali v bloku in niz zaporednih točk podaljšali vse do izida 17:11. To je zadostovalo za miren zaključek in zmago s 25:18.

Tudi v tretjem nizu afriški prvaki niso imeli nobenih možnosti za zmago, saj so naši fantje že v prvem delu niza prišli do štirih točk naskoka (8:4). Giuliani je še naprej igral brez Dejana Vinčića, Mitje Gasparinija in Alena Šketa, priložnost za igro pa je ob tem ponudil še Žigi Šternu in Maticu Videčniku. Slovenci so še naprej igrali na visoki ravni ter v končnico niza vstopili z veliko prednostjo 21:11. Prvo zaključno žogo so si priigrali pri 24:14, tekmo je z blokom za 25:15 zaključil Videčnik.

"S prvo tekmo sem lahko zadovoljen, saj vidim, da imajo igralci dober odnos, da dobro igramo v igri za menjavo. Smo še daleč od želenega stanja, a za prvo tekmo je situacija dobra. Drugih ekip ne želim gledati, hočem le videti, kaj se dogaja v mojem delu igrišča. Danes sem videl precej dobrih stvari, a jutri lahko igramo še bolje. Nekaj stvari moramo popraviti, z nekaterimi stvari nismo zadovoljen, a bomo že jutri delali na tem," je po četrtkovi tekmi v slovenski prestolnici dejal selektor Alberto Giuliani.