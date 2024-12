Odbojkarska liga narodov 2025 tudi v Ljubljani

Novo priložnost za dokazovanje bodo imeli že prihodnje leto, ko se bo elitno odbojkarsko tekmovanje s prvimi turnirji za ženske in moške začelo v Kanadi, Braziliji in na Kitajskem.

Slovenci so prvenec med odbojkarsko elito v Riminiju končali na visokem četrtem mestu, leta 2022 so bili deseti, lani pa so na Poljskem znova le za las ostali brez odličja.

Prve bodo na igrišča stopile odbojkarice, ki jih uvodni nastopi čakajo med 4. in 8. junijem v Ottawi, Rio de Janeiru in Pekingu, slovenske odbojkarje pa prvi boji čakajo med 11. in 15. junijem v Rio de Janeiru. Tam bodo igrale še reprezentance Kube, ZDA, Brazilije, Irana in Ukrajine. Preostali skupini moškega dela lige bosta istočasno tekmovali v Quebecu in Xi'anu.

Ženske reprezentance nov izziv čaka v okviru drugih turnirjev, ki bodo v Istanbulu, Hongkongu in Beogradu med 18. in 22. junijem, moški pa se bodo drugič med seboj merili med 25. in 29. junijem v Bolgariji, ZDA in Srbiji. V Burgasu bodo ob Slovencih igrali še gostitelji Bolgari, Japonci, Ukrajinci, Francozi in Turki.

Zadnji turnirji rednega dela lige narodov bodo za ženske med 9. in 13. julijem v Apeldoornu, Arlingtonu in Chibi, moški bodo med 16. in 20. julijem nastopali v Gdansku, Ljubljani in Chibi.

Ženski finale bo od 23. do 27. julija, moški pa od 30. julija do 3. avgusta. Gostitelja še nista znana.