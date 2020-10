Odbojkarska Liga prvakov v novem formatu

Novico so sporočili iz tabora slovenskih prvakov ACH Volleya, saj bodo dvoboji v skupini C, v kateri so slovenski prvaki, na sporedu v Nemčiji in Tatarstanu. Prvi turnir bo organiziran v Berlinu (8. do 10. december), drugi pa v Kazanu (9. do 11. februar).

Žal tekem skupinskega dela LP letos ne bo v Ljubljani, morda pa zmaji marca v Tivoli pripeljejo četrtfinalni obračun, so optimisti v ljubljanskem kolektivu.