Odbojkarska zveza Slovenije in Cretu vsak svojo pot

Romunski odbojkarski strateg Gheorghe Cretu bo po izteku pogodbe z Odbojkarsko zvezo Slovenije selektorsko pot najverjetneje nadaljeval v Srbiji. S slovensko izbrano vrsto je dosegel četrto mesto na svetovnem prvenstvu, tretjega mesta so se veselili na evropskem prvenstvu v Rimu, skozi Ligo narodov pa je zasedbo prvič v zgodovini popeljal na olimpijske igre. Potem ko se je romunski odbojkarski strateg v preteklosti že zahvalil vodstvu Odbojkarske zveze Slovenije (januarja 2023) za sodelovanje, pahnil Metoda Ropreta in odgovorne na krovni organizaciji v težave in iskanje šefa reprezentančne stroke, sta se Romun in funkcionar z Brezovice odločila, da se sestaneta še enkrat. Bilo je na Dunaju, kjer domuje priljubljeni Gianni. Slednji se je omehčal pri odločitvi, si vzel čas za razmislek, pristal na ponujeno in nadaljeval z delom. Reprezentanca je pod njegovim vodstvom dosegla tretje mesto na evropskem prvenstvu, skozi Ligo narodov pa so se v Stožicah prvič v zgodovini uvrstili na olimpijske igre.