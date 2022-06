Odličen dan za slovenske sprinterje na EP v Beogradu

Beograd ta konec tedna gosti prvenstvo stare celine za sprinterje na mirnih vodah do 18 in 23 let in drugi dan prvenstva se slovenski predstavniki lahko pohvalijo s tremi uvrstitvami v finale A, štirimi v finale B ter polfinalom na 200 metrov. Kajakašica Mia Medved je brzela proti finalu kajakašic do 23 let na 200-metrski razdalji. V cilj je priveslala kot druga, 17 stotink sekunde za zmagovalko druge kvalifikacijske skupine, Bolgarko Joano Georgijevo. Omenjeni tekmovalki sta imeli najhitrejša dosežka dneva v ženski konkurenci izmed vseh tekmovalk na startu te discipline. Z drugim časom kvalifikacij si je Slovenka zagotovila neposredno uvrstitev v nedeljski finale A. Že pred tem je veslala v polfinalu na 500 metrov in bila v svoji skupini četrta. S tem se ji je finale A izmuznil za eno mesto in bo v nedeljo veslala v finalu B.

V nedeljskem finalu A bomo videli mladinca Matevža Manfredo. V polfinalni skupini kajakašev na 500 metrov je zaostal le za Italijanom Achillom Spadacinijem in se uvrstil v boj za kolajne. Zelo hiter je bil tudi v kvalifikacijah na 200 metrov. Hitrejši je bil le Srb Strahinja Dragosavljević, ki se je uvrstil neposredno v finale A, Manfredo pa v soboto popoldne čaka polfinale. Skupno je imel Manfreda četrti čas kvalifikacij mladincev na 200 metrov.