Odličen nastop Maruše Mišmaš v Šanghaju za potrditev OI v Tokiu

Slovenka Maruša Mišmaš je v Šanghaju tekla izvrstno, saj je le malo zaostala za lastnim slovenskim rekordom, ki ga je postavila lani, ko je v Berlinu tekla 9:28,61 minute ter že potrdila pot na letošnje SP v Dohi in olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu. "Bila je zelo dobra izkušnja. Vse sotekmovalke so zelo prijetne, tako da je bilo vzdušje v 'call roomu' zelo sproščeno. Tudi Kenijke so zelo luštne in sproščene. Na tekmi sem se počutila dobro. Sem pa startala zelo rezervirano. Nisem želela, da bi na močni tekmi startala prehitro in bi me na koncu pobralo. Zato zdaj mislim, da imam še nekaj rezerve v prvem kilometru. Zelo sem vesela, da sem na prvi tekmi izpolnila normi za svetovno prvenstvo in olimpijske igre," je povedala Mišmaševa.