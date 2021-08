Odličen začetek priprav slovenskih odbojkarjev

Slovenski odbojkarji se intenzivno pripravljajo na jesensko EP, ki se bo 1. septembra začelo na Finskem in v Estoniji s prenosom na KANALU A, dan kasneje na Poljskem, na Češkem pa se bodo reprezentance skupine B, v kateri bo igrala Slovenija, med seboj prvič pomerile 3. septembra.

Varovanci Alberta Giulianija so priprave na prvenstvo stare celine, na katerem bodo branili srebro izpred dveh let, začeli 27. julija, v petek in danes pa so v Osijeku odigrali tri pripravljalne tekme s Hrvaško. V petek so se na prvi veselili zmage s 3:1 (23, 21, -25, 17), druga se je zaključila z 2:2 (-23, 17, 23, -23), danes pa so bili slovenski odbojkarji od tekmecev prepričljivejši s 3:0 (18, 20, 21).