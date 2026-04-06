Zgodba se razvija

Roglič na drugem mestu kronometra, hitrejši Seixas

Bilbao, 06. 04. 2026 15.44 pred eno minuto 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Primož Roglič

Primož Roglič trenutno zaseda drugo mesto kronometra, s katerim so kolesarji otvorili že 65. dirko po Baskiji. Zasavec se je, kot eden prvih podal po cestah severne Španije in kratko progo končal v 17. minutah in 37 sekundah. Edini trenutno hitrejši je Francoz Paul Seixas, ki je od Slovenca hitrejši za 28 sekund.

Primož Roglič je kot eden prvih startal kronometer v Baskiji, na dirki, ki jo je dobil v letih 2018 in 2022. Z dobro vožno je v cilju postavil najboljši čas s 17.37 minutami. V cilju ga je prehitel francoski 19-letnik Paul Seixas, ki je z izjemno vožnjo Zasavca prehitel za 28 sekund, Na tretjem mestu je Rogličev moštveni kolega Nemec Florian Lipowitz.

dirka po baskiji kronometer primož roglič

petka5
06. 04. 2026 15.53
Nas kralj se vedno v top formi 👑👌👏👏👏
