Primož Roglič je kot eden prvih startal kronometer v Baskiji, na dirki, ki jo je dobil v letih 2018 in 2022. Z dobro vožno je v cilju postavil najboljši čas s 17.37 minutami. V cilju ga je prehitel francoski 19-letnik Paul Seixas, ki je z izjemno vožnjo Zasavca prehitel za 28 sekund, Na tretjem mestu je Rogličev moštveni kolega Nemec Florian Lipowitz.
Roglič na drugem mestu kronometra, hitrejši Seixas
