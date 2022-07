Odlična Horvatova v finalu svetovnega prvenstva

Finale teka na 800 m bo zadnji dan SP v noči na ponedeljek ob 3.35 po slovenskem času. S tem se je polovica desetčlanske slovenske ekipe uvrstila v zaključne boje, Kristjan Čeh pa je osvojil drugo zlato medaljo v zgodovini slovenske atletike na SP.

Robert Renner je v kvalifikacijah skoka s palico osmi dan prvenstva končal na 27. mestu s 5,50 m. "Tekla sem pod dvema minutama, dosegla izid, ki me pelje v finale. Presrečna sem. Za to sem delala vse življenje in končno pokazala, kar znam in česa sem sposobna. To je moj največji uspeh kariere, finale SP, to se mi še ni zgodilo. V finalu sem bom borila in naredila vse, kot sem že v prvih dveh tekih," je bila presrečna Horvatova. S trenerjem Tevžem Korentom sta imela pomemben načrt. "Da moram ostati spredaj, da nobene tekmice ne spustim naprej niti za stotinko. Na koncu sem upala, da bom vsaj eno izmed vodilnih dveh prehitela, v zadnjih 250 m sem dodajala, a je bilo vse skupaj prehitro."

Tekmo je začela na deveti progi in ni videla na začetku, kako se razvija tek. "Morala sem si izboriti notranji položaj, še v zavoju sem se z eno tekmico skoraj stepla, da sem prišla na prvo progo. Ko sem prišla v zavoj, sem pogledala na zaslon, kje so ostale. Nisem imela veliko časa, da ne bi izgubila ravnotežja. Zato na koncu nisem vedela, kaj se dogaja za mano." Etiopijka Diribe Welteji (1:58,16) in Britanka Keely Hodgkinson (1:58,51) sta bili premočni na prvih dveh mestih v skupini, od obeh je bila v drugih dveh hitrejša le Athing Mu iz ZDA (1:58,12). "Upala sem, da bo moj čas pod dvema minutama, in ko se je moj izid obarval zeleno, so zaradi uvrstitve v finale tekle solze." Horvatova je bila edina v slovenski ekipi, ki je nastopila v dveh disciplinah. Tretji dan SP je v prvem krogu tekla na 400 m. Na razdalji, na kateri je slovenska rekorderka, je izpadla s skupno 33. izidom 52,67 sekunde.