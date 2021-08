Odlični obeti Monike Hrastnik pred SP

Monika Hrastnik je za najhitrejšo v vožnji, Avstrijko Valentino Höll, zaostala 7,867 sekunde. Pred predstavnico z Lepe Njive so bile še Francozinja Myriam Nicole, svetovna prvakinja iz Švice Camille Balanche in domačinka Eleonora Farina. Druga slovenska predstavnica, Špela Horvat, je bila 30. Pri moških je bil najhitrejši Francoz Loris Vergier pred Britancem Lauriejem Greenlandom in še enim Francozom Antoinom Vidalom. Luka Berginc je na 48. mestu zaostal 15,227 sekunde. Jure Žabjek in Žak Gomilšček sta dosegla 68. oziroma 69. čas razvrstitvene vožnje in bosta v nedeljo nastopila na začetku finala.

Pri mladincih je Mel Filipič dosegel 47. čas, za zmagovalcem kvalifikacij, sicer svetovnim mladinskim prvakom, Ircem Oisinom O'Callaghanom, je zaostal skoraj minuto. Med mladinkami je bila najhitrejša Izabela Jankova iz Bolgarije. Slovenk ni na prvenstvu.