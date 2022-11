Odločala igra dvojic

Na obeh dvobojih je odločitev padla v igri dvojic. Italijana Simone Bolelli in Fabio Fognini sta na kolena položila ameriško kombinacijo Tommy Paul-Jack Sock s 6:4 in 6:4. Nemca Kevin Krawietz in Tim Puetz, ki v Davisovem pokalu še nikoli nista izgubila, pa sta morala po hudem boju priznati premoč Vaseku Pospisilu in Denisu Shapovalovu s 6:2, 3:6 in 3:6. Že pred tem je bila Avstralija v torek boljša od Nizozemske (2:0), Hrvaška pa v sredo od Španije (2:0).

Izidi, četrtfinale:

Avstralija – Nizozemska 2:0

Jordan Thompson – Tallon Griekspoor 4:6, 7:5, 6:3;

Alex De Minaur – Botic Van De Zandschulp 5:7, 6:3, 6:4;

Hrvaška – Španija 2:0

Borna Ćorić – Roberto Bautista Agut 6:4, 7:6 (4);

Marin Čilić – Pablo Carreno-Busta 5:7, 6:3, 7:6 (5);

Italija – ZDA 2:1

Lorenzo Sonego – Frances Tiafoe 6:3, 7:6 (7);

Lorenzo Musetti – Taylor Fritz 6:7 (8), 3:6;

Simone Bolelli-Fabio Fognini – Tommy Paul-Jack Sock 6:4, 6:4;

Nemčija – Kanada 1:2

Jan-Lennard Struff – Denis Shapovalov 6:3, 4:6, 7:6 (2);

Oscar Otte – Felix Auger-Aliassime 6:7 (1), 4:6;

Kevin Krawietz-Tim Puetz – Vasek Pospisil-Denis Shapovalov 6:2, 3:6, 3:6.