Odločitev bo padla v Tivoliju, a Krimovke že v Nemčiji napadajo zmago

Rokometašice Krima Mercatorja vstopajo v ključni del evropske sezone. Ob 13.50 jih v Ludwigsburgu čaka prva tekma play-offa najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Povratna tekma bo prihodnjo nedeljo v Hali Tivoli. Prenos na Kanal A in VOYO.

EHF Liga prvakinj: Ludwigsburg - Krim Mercator FOTO: VOYO icon-expand

Ljubljančanke bodo v nedeljo gostovale v Nemčiji pri Ludwigsburgu, kjer bodo naredile vse, da si zagotovijo dobro izhodišče pred povratnim srečanjem v Ljubljani, ki bo na sporedu teden dni kasneje v legendarni Hali Tivoli.

Krimovke so odločne, da si v Ludwigsburgu zagotovijo ugoden rezultat in si pred domačo publiko v Tivoliju izborijo mesto med osmimi najboljšimi ekipami Evrope. Prenos na Kanalu A in VOYO.

"Naše tekmice so nam morda malo podobne – v EHF Ligi prvakinj nekoliko nihajo. Res je, da prvo tekmo igramo v gosteh, a prav ta tekma bo veliko pokazala. Iz izkušenj vem, da rezultat v nedeljo ne bo odločilen, vseeno pa si želimo pozitivnega izkupička. Zagotovo gremo v Nemčijo po zmago – to je cilj," je pred obračunom na severu Evrope za uradno klubsko spletno stran dejala Tjaša Stanko.

Nina Zulić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Med potnicami je tudi Nina Zulić, ki se po sprva daljši porodniški odsotnosti in nato krajši odsotnosti zaradi zloma prsta znova vrača na parket: "Komaj sem čakala. Trenažni proces je bil v zadnjem letu z našim kondicijskim trenerjem pripravljen premišljeno. Pripravljena sem in zelo motivirana."