Odločitev o primeru Đoković verjetno ne bo znana pred četrtkom

Končna odločitev avstralskih oblasti o vstopu srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića v državo in s tem tudi o njegovem nastopu na prvem grand slamu sezone, ki se bo začel v ponedeljek, ne bo znana pred četrtkom, poročajo agencije, ki se sklicujejo na avstralsko agencijo AAP.

Iz pisarne pristojnega ministra Alexa Hawka so sporočili, da so prejeli dodatno gradivo odvetnikov Novaka Đokovića, ki ga morajo pred končno odločitvijo natančno preučiti. Imajo pa tudi dodatne dokumente, ki bi lahko bili relevantni za odločitev, da se Đokoviću razveljavi vizum, ki mu dovoljuje bivanje v državi. "Vse to seveda vpliva na časovni okvir dokončne odločitve," so zapisali na ministrstvu.

icon-expand Novak Đoković FOTO: AP

Đokovića so pristojni organi prejšnjo sredo zadržali na letališču v Melbournu, ker ni izpolnjeval pogojev za vstop v Avstralijo. Kasneje so ga namestili v hotelu, namenjenem tistim, ki čakajo na deportacijo. Sodišče pa je v ponedeljek ugotovilo, da ima igralec vse potrebno za vstop v državo, in ugodilo njegovi pritožbi.

A pojavile so se številne nejasnosti. Ne ujemajo se datumi, ki so predvideni za pridobitev dovoljenja za vstop v Avstralijo, Đoković pa je bil okužen s koronavirusom v družbi predstavnikov srbske pošte, mladih teniških igralcev in novinarjev francoskega L'Equipa. Ob vstopu v državo naj bi v formularje vpisal tudi lažen podatek, kje je bil v zadnjih 14 dneh pred prihodom v Avstralijo, saj je zagotovil, da ni bil v drugih državah, z družbenih omrežij pa je razvidno, da je pred potovanjem na južno poloblo treniral v Španiji.