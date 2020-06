Odločitev OP ZDA v ponedeljek, Kyrgios kritičen: 'Egoistično od njih'

Odločitev o teniškem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku bo znana v ponedeljek, poročajo mediji. V sredo je združenje ATP opravilo videokonferenco z več kot 400 igralci, trenerji in spremljevalci glede trenutnega stanja in želja v luči koronavirusne pandemije. Ameriška teniška zveza USTA je sporočila, da "absolutno želi organizirati turnir".

Glavni del ameriškega grand slama naj bi se začel 31. avgusta. Večina igralcev in igralk je namreč zelo kritičnih do organizacije turnirja za veliki slam v New Yorku, ki je še vedno eno od žarišč novega koronavirusa. Avstralec Nick Kyrgiosje tvitnil: "Združenje ATP skuša izpeljati US Open. Egoistično od njih, glede na to, kaj se vse dogaja. Seveda gre za covid-19, pa tudi za proteste po ZDA. Moje mnenje je, da se moramo najprej spoprijeti s temi izzivi, preden se lahko vrne tenis."

icon-expand Rafael Nadal bi letos moral braniti lansko zmago na US Openu. FOTO: AP

Potem ko so organizatorji Wimbledona prvič po letu 1945 odpovedali turnir in 134. izvedbo turnirja prestavili na prihodnje leto, prireditelji OP ZDA kljub koronavirusni pandemiji še vztrajajo pri turnirju od 31. avgusta do 13. septembra. Teniška združenja ATP, WTA in ITF so sicer za zdaj vse profesionalne turnirje odpovedala do 31. julija. Končna odločitev o OP ZDA naj bi bila znana v ponedeljek, v igri pa so trije različni scenariji, poroča francoski športni dnevnik L'Equipe.