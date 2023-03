Kazahstan je ena boljših ekip na svetu, prednjačijo pa 'njihovi' Brazilci

Slovenija, Kazahstan in Črna gora sestavljajo kvalifikacijsko skupino 3, v kateri je Kazahstan odigral tri tekme in zbral devet točk. Slovenija ima šest točke iz treh tekem, Črna gora v štirih tekma ni vknjižila točke. Slovenija je s 3:1 doma in s 4:1 v gosteh premagala Črno goro in z 0:2 klonila v Kazahstanu. Naša reprezentanca je z odliko opravila s Črno goro in si zagotovila vsaj 2. mesto v skupini, v Podgorici je bilo 1:4 za Slovenijo. "Tekma v Črni gori nam je poleg treh točk dala tudi potrditev, da imamo širok nabor igralcev. Vseh 12, ki so stopili na parket, je potrdilo moč te ekipe. Nekateri so bili na tej tekmi malce slabši, kot smo vajeni od njih. Ker pa je naša ekipa zelo dobra, so ostali na tej tekmi to popravili. Celotna ekipa je imela in pokazala visoko kvaliteto. Pričakujem, da je tako tudi na naslednjih tekmah. Čim več dobrih igralcev imaš, na več jih lahko računaš v zahtevnih trenutkih. Posledično pa imaš ob večjem številu kvalitetnih igralcev tudi večjo možnost boljše izbire," se je selektor Tomislav Horvat v izjavi za spletno stran NZS ozrl na tekmo v Črni gori. " V soboto smo se dobro odpočili. Imeli smo tudi krajši sestanek. Danes se obračamo h Kazahstanu, danes nas čakata dva treninga, vmes sledi še videoanaliza. Da bomo optimalno pripravljeni na zadnjo tekmo skupinskega dela ," je bil izčrpen selektor Slovenije.

Horvat poudarja, da je celotna odprava z mislimi in aktivnostmi pri sredini tekmi, ko v goste prihaja Kazahstan, ki je na zadnjem svetovnem prvenstvu zasedel 4. mesto, leta 2016 pa tretje na evropskem prvenstvu, lani so bili četrtfinalisti evropskega prvenstva, v Sloveniji leta 2018 pa so prvenstvo Stare celine končali na 4. mestu. "Kazahstan je ena boljših ekip v Evropi in na svetu v zadnjih letih. V njihovi ekipi prednjačijo super kvalitetni Brazilci in zelo dobri kazahstanski igralci. Pred nami je dobra tekma. Prepričan sem, da bo Kazahstan želel zmagati tudi v Sloveniji. Ampak mi bomo pripravljeni pričakali tekmeca, da prideta do izraza naša kvaliteta, borbenost. Povsem zaupam tej ekipi. Da se bo enakovredno zoperstavila Kazahstanu," še pravi selektor Tomislav Horvat, ki se nadeja, da bodo številni gledalci prišli v Športno dvorano Tabor in podprli reprezentanco. "Slovenci vedno radi podpiramo ekipe, ki so borbene, ki dajejo vse za ta slovenski grb. Naša reprezentanca je prav taka ekipa. Zato bi na tem mestu povabil vse, da pridejo v dvorano Tabor, da skupaj naredimo lep športni dogodek in skušamo do dobrega rezultata," je še dodal selektor.



V reprezentanci Kazahstana pa tokrat ni kapetana, golmana, Lea Higuite, ki okreva po poškodbi, prvič pa sta bila v reprezentanco vpoklicana Zhaksylyk Amandosov in Damir Kaiyrbay.



Sistem kvalifikacij

V glavni del kvalifikacij za 10. po vrsti svetovno prvenstvo je vstopilo 36 držav, tekmovanje bo potekalo do marca letos. Teh 36 držav je deljenih v 12 skupin, igrajo pa po sistemu tekma doma, tekma v gosteh. V elitni del tekmovanja, elitni del kvalifikacij napreduje 12 prvakov skupin in štiri najboljše drugouvrščene ekipe. Preostalih osem drugouvrščenih ekip gre v dodatno razigravanje, kjer bo ta osmerica deljena v štiri pare, skupni zmagovalci teh parov se uvrstijo v elitni del kvalifikacij. V elitnem delu kvalifikacij bo igralo 20 reprezentanc, ki jih bo žreb (na sporedu bo 5.7. 2023) razdelil v pet skupin. Pet prvakov skupin neposredno potuje na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene ekipe iz petih skupin se pomerijo še za dve prosti mesti.