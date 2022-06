Odmevna zmaga Kaje Juvan za drugi krog, v katerem Zidanškove ne bo

V drugem je hitro do prvega "breaka" prišla tudi Beatriz Haddad Maia . Triindvajseto nosilko je to nekoliko sprostilo, zaigrala je bolj agresivno in si priigrala odločilno prednost. Juvanova je sicer pretila v igri, ko je Brazilka servirala za niz, a ji preobrat ni uspel.

Kaja Juvan se ni ustrašila izziva proti igralki, ki je pred Wimbledonom igrala sijajno in med drugim prejšnji teden nastopila tudi v polfinalu Eastbourna. V prvem nizu je igrala bolje od Brazilke in prišla do treh priložnosti za odvzem servisa, medtem ko je njena tekmica ostala brez. Tretjo žogico za niz je v deseti igri 21-letna Ljubljančanka tudi izkoristila in povedla.

Juvan odlična v odločilnih trenutkih

V odločilnem tretjem nizu je takoj do prednosti 3:0 prišla Juvanova. Čeprav je Brazilka ustvarjala pritisk, se 62. igralka lestvice WTA ni dala in po uri in 56 minutah dvoboj odločila v svojo korist, potem ko je izkoristila drugo zaključno žogico na servis tekmice.

To je bila sploh prva zmaga Juvanove na letošnjih travnatih turnirjih. Lani je v Wimbledonu v prvem krogu ugnala kasnejšo olimpijsko prvakinjo Švicarko Belindo Benčič in se prebila do tretjega kroga, kjer jo je izločila Američanka Coco Gauff. Za tokratni preboj v tretji krog pa bo morala ugnati boljšo iz obračuna med Avstralko Maddison Inglis in Madžarko Dalmo Galfi.

Od Slovenk bo svoj dvoboj danes odigrala še Tamara Zidanšek, ki se meri z Madžarko Panno Udvardy.

Zidanšek manj uspešna

Štiriindvajsetletna Konjičanka je sicer dvoboj dobro odprla in po odvzemu servisa v sedmi igri kasneje povedla s 4:2. Potem pa je trenutno najbolje uvrščena Slovenka na lestvici WTA (60.) popustila, Madžarka je dobila štiri zaporedne igre in niza je bilo konec.

Na krilih preobrata v prvem je 100. igralka sveta začela tudi drugi niz in prišla do "breaka" za 2:0. Zidanškova je hitro izničila prednost, kasneje pa sama povedla s 5:4 in servirala za drugi niz. Leto mlajša tekmica se je vnovič vrnila in izsilila podaljšano igro, v kateri pa je Tamara Zidanšek prepustila le točko.

Zidanškovo zdaj čaka še nastop v dvojicah. V ženski konkurenci parov bo Zidanškova igrala prav z Juvanovo, pomerili pa se bosta proti Američankama Catherine Harrison in Sabrina Santamaria.

Wimbledon:

Ženske, 1. krog:

Kaja Juvan (Slo) - Beatriz Haddad Maia (Bra/23) 6:4, 4:6, 6:2.

Panna Udvardy (Mad) - Tamara Zidanšek (Slo) 6:4, 7:6 (1).