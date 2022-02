Odmevna zmaga Kauzerja na mednarodni tekmi na Reunionu

Na drugi tekmi ta konec tedna na rajskem otoku Reunion se je na umetni progi v kraju Sainte-Suzanne izkazal Peter Kauzer. Svetovni in evropski prvak ter olimpijski podprvak je s progo opravil brez napak in se veselil zmage z več kot pol sekunde naskoka pred tekmeci. Drugi je bil mlad Francoz Titouan Castryck, ki je zaostal 68 stotink sekunde. Na tretje mesto med kajakaši pa se je uvrstil aktualni olimpijski prvak, Čeh Jiří Prskavec, ki je imel dve kazenski sekundi ter zaostanek dveh sekund in 43 stotink za Kauzerjem. Dobre pol sekunde je do zmagovalnih stopničk zmanjkalo Niku Testenu, ki je bil z dvema kazenskima sekundama četrti.

Sekundo in pol je od tretjega mesta ločilo kajakašico Ajdo Novak. Ljubljančanka je zasedla četrto mesto. Zmagala je olimpijska prvakinja, Nemka Ricarda Funk. Kljub dvema kazenskima sekundama je bila na koncu dve sekundi in 38 stotink hitrejša od rojakinje Elene Lilik ter skoraj tri sekunde in pol od še ene Nemke, Andreje Herzog.

Ta je bila najboljša med kanuistkami. Svetovna prvakinja iz leta 2019 je zmagala pred Čehinjo Terezo Kneblovo in Italijanko Marto Bertoncelli. V tej konkurenci je veslala tudi Alja Kozorog in bila šesta.