Odprto prvenstvo v skvošu: osem odličij osvojili domači igralci

Pri tem so bila dekleta uspešnejša od fantov, saj so si priigrala šest kolajn. Dve zlati sta v domačo vitrino prinesli Sara Nedič (GU15) in Nadja Urh (GU17), srebrno si je priborila Pika Rupar (GU19), bronasta odličja pa so si okoli vratu nadeleZoja Berce (GU13),Lana Nedič (GU17) in Nika Urh (GU19). Med fanti si je zlato prislužilLuka Kustec (BU17), srebrno pa Blaž Porenta (BU19). "Prvič v svoji karieri sem zmagal lani oktobra na turnirju v Bratislavi in bil je reees doooober občutek. Takrat me je takoj po zadnjem udarcu preplavil val velike sreče, kar se je razvilo v izziv premagati še koga," je dejal Luka Kustec preden je v Ljubljani stopil na oder po svojo drugo zlato kolajno. Ko je analiziral svojo igro, je dejal, da je letos res dobro pripravljen, da je v zadnjem letu zelo napredoval, tako v fizični pripravljenosti, kot tehnično in taktično. "Ker sem fizično v zelo dobri formi, z dolgimi udarci najprej utrudim nasprotnika, potem je zmaga lažje dosegljiva. Tudi na višini sem pridobil kar nekaj centimetrov, kar je pomembno, ker dokler si manjše postave, moraš, da bi dosegel žogico, hitreje teči in se bolj raztegniti, kar ti ne nazadnje prej pobere moč."