Drugi športi

Krim Mercator: odšla je skoraj celotna prva ekipa, kljub temu ni alarma na Galjevici

Ljubljana, 04. 08. 2025 12.05 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
1

Po koncu lanske, vnovič rezultatsko neuspešne sezone so se v taboru edinega slovenskega rokometnega člana elite odločili za kadrovski rez. Po koncu sezone so se od ljubljanske ekipe poslovile Tjaša Stanko, Ana Gros, Črnogorki Itana Grbić in Tatjana Brnović, Brazilka Barbara Arenhart, Španka Jennifer Guttierez in Kongovka Betchaidelle Ngombele, nekdanji slovenski reprezentantki Alja Varagić in Amra Pandžić ter Črnogorka Jovanka Radičević pa so se igralsko upokojile. Prišle pa so v glavnem mlade igralke. Nov je tudi trener.

Jovana Risović je pred leti že branila vrata Krimovk. V novi sezoni bo med daleč najbolj izkušenimi posameznicami Ljubljančank.
Jovana Risović je pred leti že branila vrata Krimovk. V novi sezoni bo med daleč najbolj izkušenimi posameznicami Ljubljančank.

Krimovke so v svoje vrste kot nadomestilo za odhajajoče posameznice v sezoni 2025/26 zvabile mlade slovenske igralke Lano Puncer, Emo Marković in Tinkaro Kogovšek, Hrvatico Andjelo Žagar in Srbkinjo Milico Ignjatović, najbolj "zveneči okrepitvi" sta srbska vratarka Jovana Risović in danska krožna napadalka Sofie Bardrum

Igralski kader 2025/26:
Vratarke: Maja Vojnovič, Jovana Risović, Dijana Đajić
Zunanje igralke: Tamara Horaček, Nina Zulić, Grace Zaadi Deuna (srednje zunanje), Ana Abina, Tea Pogorelc (levi zunanji), Milica Ignjatović, Andjela Žagar (desni zunanji)
Krilne igralke: Tamara Mavsar, Ema Abina, Tinkara Kogovšek (leva krila), Philomena Egger, Elena Erceg, Ema Marija Marković (desna krila)
Krožne napadalke: Sofie Bardrum, Manca Jurič, Lana Puncer
Strokovni štab: Žiga Novak (glavni trener), Vanja Kralj (pomočnik trenerja), Aljaž Pavlič (trener vratark), Marko Felja (kineziolog), Aldin Muharemović (vodja zdravstvene službe), Jaka Kravanja (vodja ekipe), dr. Klemen Stražar (uradni zdravnik)

Prihodi pred sezono 2025/26:
– Sofie Bardrum (Danska): krožna napadalka, ki je prišla iz Nykøbing,
– Jovana Risović (Srbija): vratarka in povratnica v Krimovo družino,
– Andjela Žagar (Hrvaška): 20-letna in 194 cm visoka levičarka na položaju desne zunanje,
– Lana Puncer: 19-letna krožna napadalka in slovenska reprezentantka, ki prihaja iz Velenja,
– Ema Marković: 21-letna levičarka (desno krilo), slovenska reprezentantka in povratnica v Krim Mercator,
– Tinkara Kogovšek: 21-letna desnokrilna igralka in slovenska reprezentantka, ki prihaja iz Litije.
– Milica Ignjatović (Srbija): 19-letna levičarka (desna zunanja), ki se po posoji v Španiji vrača v Ljubljano.

Novi trener Krima Žiga Novak
Novi trener Krima Žiga Novak FOTO: Luka Kotnik

Odhodi po sezoni 2024/25
Po koncu pretekle sezone so se od Krima Mercatorja poslovile: Tjaša Stanko (Györi), Ana Gros (Brest), Tatjana Brnović (CSM Bucuresti), Betchaidelle Ngombele (Metz), Jennifer Guttierez (Gloria Bistrita), Barbara Arenhart (Mosonmagyarovari), Itana Grbić (Budućnost), medtem ko sta Alja Varagić ter Amra Pandžić končali svojo profesionalno kariero. Klub se igralkam, ki so v preteklosti nosile Krimov dres, zahvaljuje za doprinos in jim želi vse dobro na nadaljnji poti.

Novak v velike čevlje
Po odhodu Ambrosa Martina je nastalo vrzel na trenerski klopi zapolnil Žiga Novak, ki je bil v prvi polovici minule sezone že začasni trener po odstopu Črnogorca Dragana Adžića. Triintridesetletni Ljubljančan bo imel v novi sezoni na voljo kombinacijo izkušenih in mladih igralk, ki na domači sceni ne bodo imele nobenih težav s svojimi tekmicami, prave skušnjave pa jih zato čakajo v kar 31. zaporedni sezoni v ligi prvakinj.

rokomet krim mercator
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ummax
05. 08. 2025 20.55
Alarma ni ta je utihnil
ODGOVORI
0 0
