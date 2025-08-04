Krim Mercator: odšla je skoraj celotna prva ekipa, kljub temu ni alarma na Galjevici

Jovana Risović je pred leti že branila vrata Krimovk. V novi sezoni bo med daleč najbolj izkušenimi posameznicami Ljubljančank.

Krimovke so v svoje vrste kot nadomestilo za odhajajoče posameznice v sezoni 2025/26 zvabile mlade slovenske igralke Lano Puncer, Emo Marković in Tinkaro Kogovšek, Hrvatico Andjelo Žagar in Srbkinjo Milico Ignjatović, najbolj "zveneči okrepitvi" sta srbska vratarka Jovana Risović in danska krožna napadalka Sofie Bardrum.

Igralski kader 2025/26:

Vratarke: Maja Vojnovič, Jovana Risović, Dijana Đajić

Zunanje igralke: Tamara Horaček, Nina Zulić, Grace Zaadi Deuna (srednje zunanje), Ana Abina, Tea Pogorelc (levi zunanji), Milica Ignjatović, Andjela Žagar (desni zunanji)

Krilne igralke: Tamara Mavsar, Ema Abina, Tinkara Kogovšek (leva krila), Philomena Egger, Elena Erceg, Ema Marija Marković (desna krila)

Krožne napadalke: Sofie Bardrum, Manca Jurič, Lana Puncer

Strokovni štab: Žiga Novak (glavni trener), Vanja Kralj (pomočnik trenerja), Aljaž Pavlič (trener vratark), Marko Felja (kineziolog), Aldin Muharemović (vodja zdravstvene službe), Jaka Kravanja (vodja ekipe), dr. Klemen Stražar (uradni zdravnik)

Prihodi pred sezono 2025/26:

– Sofie Bardrum (Danska): krožna napadalka, ki je prišla iz Nykøbing,

– Jovana Risović (Srbija): vratarka in povratnica v Krimovo družino,

– Andjela Žagar (Hrvaška): 20-letna in 194 cm visoka levičarka na položaju desne zunanje,

– Lana Puncer: 19-letna krožna napadalka in slovenska reprezentantka, ki prihaja iz Velenja,

– Ema Marković: 21-letna levičarka (desno krilo), slovenska reprezentantka in povratnica v Krim Mercator,

– Tinkara Kogovšek: 21-letna desnokrilna igralka in slovenska reprezentantka, ki prihaja iz Litije.

– Milica Ignjatović (Srbija): 19-letna levičarka (desna zunanja), ki se po posoji v Španiji vrača v Ljubljano.