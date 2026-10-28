Odšla legenda: Wawrinka odigral zadnjo žogico v karieri

Po zadnjem dvoboju svoje teniške kariere je bil Stan Wawrinka deležen primernega slovesa. Čeprav je na domačem turnirju v Baslu izgubil uvodni dvoboj proti Čehu Jiriju Lehečki s 5:7, 6:7 (2), je bil aplavz namenjen izključno Wawrinki.
Ob navdušenju občinstva, ki je v nabito polni dvorani St. Jakobshalle v Baslu sprožalo tako imenovan mehiški val, se je poslovil od športa in po 985 dvobojih na turneji ATP sklenil kariero. "To je bilo to popolno slovo," je po svojem zadnjem nastopu dejal Wawrinka. Ob zvokih pesmi Simply the Best pevke Tine Turner je švicarski zvezdnik opravil še zadnji častni krog, nato pa za vedno odložil teniški lopar.
Wawrinka je v karieri osvojil tri naslove na turnirjih za veliki slam: odprto prvenstvo Avstralije leta 2014, Francije 2015 in ZDA 2016. Ti rezultati so še toliko bolj izjemni, saj jih je dosegel v obdobju, ko so si naslove na turnirjih za grand slam praktično v celoti med seboj razdelili Švicar Roger Federer, Španec Rafael Nadal, Srb Novak Đoković in Škot Andy Murray.
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