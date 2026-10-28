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Odšla legenda: Wawrinka odigral zadnjo žogico v karieri

Basel, 28. 10. 2026 10.31 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Stan Wawrinka

Švicarski teniški igralec Stan Wawrinka je sklenil svojo tekmovalno pot. Na turnirju v Baslu se je 41-letnik, ki je v obdobju teniških superzvezdnikov osvojil tri naslove za grand slam, po porazu še zadnjič poslovil od domače publike.

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Po zadnjem dvoboju svoje teniške kariere je bil Stan Wawrinka deležen primernega slovesa. Čeprav je na domačem turnirju v Baslu izgubil uvodni dvoboj proti Čehu Jiriju Lehečki s 5:7, 6:7 (2), je bil aplavz namenjen izključno Wawrinki.

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Ob navdušenju občinstva, ki je v nabito polni dvorani St. Jakobshalle v Baslu sprožalo tako imenovan mehiški val, se je poslovil od športa in po 985 dvobojih na turneji ATP sklenil kariero. "To je bilo to popolno slovo," je po svojem zadnjem nastopu dejal Wawrinka. Ob zvokih pesmi Simply the Best pevke Tine Turner je švicarski zvezdnik opravil še zadnji častni krog, nato pa za vedno odložil teniški lopar.

Stan Wawrinka in Novak Đoković
Stan Wawrinka in Novak Đoković
FOTO: AP

Wawrinka je v karieri osvojil tri naslove na turnirjih za veliki slam: odprto prvenstvo Avstralije leta 2014, Francije 2015 in ZDA 2016. Ti rezultati so še toliko bolj izjemni, saj jih je dosegel v obdobju, ko so si naslove na turnirjih za grand slam praktično v celoti med seboj razdelili Švicar Roger Federer, Španec Rafael Nadal, Srb Novak Đoković in Škot Andy Murray.

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