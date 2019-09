Odštevalnik kaže že manj kot 365 dni do paraolimpijskega Tokia

Odštevalnik stoji na Toplarniški ulici v Ljubljani, slovesno pa so ga razkrili oziroma z njega potegnili pregrinjalo. Okroglih –365 je sicer kazal v nedeljo, saj bo začetek iger 25. avgusta 2020, zdaj je na njem že manj kot 363 dni. V družbi športnic in športnikov invalidov sta bila v glavnih vlogah pri odkritju odštevalnika nekdanji udeleženec iger Jože Okoren , dobitnik bronaste kolajne v metu diska leta 1972, ter veleposlanik Japonske Masaharu Jošida . Zagon odštevalnika so pospremili tudi številni športniki, tudi izkušeni paraolimpijec plavalec Darko Đurić ter parakolesar Gregor Habe , ki je z odmevno akcijo ročnega kolesarjenja od Lendave do Pirana zbral dovolj sredstev za nakup novega kolesa. "Moji cilji so, da na največjih tekmovanjih plavam osebne rekorde. Kaj mi bo to prineslo v Tokiu, ne vem. Upam pa, da bo dovolj za medaljo," je pričakovanja na kratko strnil Đurić. Za Habeta bo Tokio prva izkušnja iger: "Novo kolo imam od začetka avgusta in že pridno treniram. Upam pa seveda na najboljše rezultate." "Mineva 47 let, ko sem osvojil bronasto medaljo. Ne moremo delati primerjav, sem pa vesel za današnji dogodek. Šport invalidov že dolgo časa ni več tabu tema. Bom pa zelo vesel, ko ne bomo več govorili o športu invalidov, ne o športu ljudi s posebnimi potrebami, ampak o športu Slovenk in Slovencev. V zadnjih letih je napredek velik in tudi družba je to spoznala," je dejal Okoren, prvi dobitnik medalje na paraolimpijskih igrah. Doslej so slovenski športniki na vseh igrah zbrali 49 medalj, v Tokiu bodo tako lovili jubilejno 50.

Pri slavnostnem odkritju odštevalnika mu je pomagal japonski veleposlanik v Sloveniji Masaharu Jošida. Ta je v nagovoru poudaril, kako zelo so Japonci ponosni, da bodo gostili obe tekmovanji, ter povabil Slovence, naj jih v čim večjem številu obiščejo naslednje poletje. "Počaščen sem, da ste me povabili na ta dogodek. Japonci smo veseli, da bomo lahko gostili vse športnike, ponosni pa smo na to, da bodo vsa prizorišča in vsi transportni sistemi popolnoma dostopni vsem športnikom," je o pripravljenosti Tokia na igre dejal veleposlanik. Pomena takšnega dogodka, ki ga je krovna zveza za šport invalidov – paraolimpijski komite pripravila v sodelovanju s partnerjem, se zaveda tudi njen predsednik Damijan Lazar. Ne le zaradi simbolike, ker je do iger manj kot leto dni, pač pa tudi zaradi vse večje prepoznavnosti športa invalidov in vključenosti v družbo, pa tudi zaradi spodbude, ki jo dobijo mladi, ko se odločajo za športno pot. "Zdaj imamo določene izkušnje, več poslovnih partnerjev. Tokrat bomo odštevali še glasneje in se še bolj osredotočili na ta dogodek. Naše športnike bomo s ponosom pospremili na igre. Predvsem mora biti družba tista, ki sprejme drugačnost. Naši športniki pa s svojimi rezultati dokazujejo, da skozi svojo, velikokrat tragično zgodbo pridejo kot junaki. Take ljudi je vredno podpreti in jih imeti za vzor," je o več plasteh pomena športa invalidov dejal Lazar.

Slovensko delegacijo bo na igrah vodil Boro Štrumbelj, ki je tudi izpostavil več kot samo simbolični pomen odštevalnika. "To bodo visoko tehnološke igre, prireditelji pa dajejo poudarke tudi na tradicijo in kulturo. Oni sami poudarjajo skupnost olimpijskih in paraolimpijskih iger, in to je pomembno, saj kaže, da športniki invalidi tekmujejo enakovredno."