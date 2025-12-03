Svetli način
PRENOS V ŽIVO: odštevanje do EP v futsalu dosega vrelišče

Ljubljana, 03. 12. 2025 13.58 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
M.J.
Futsalske reprezentance se pripravljajo na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki ga bo gostila tudi Slovenija. Prenos januarskega dogajanja v Stožicah na Kanalu A in VOYO. Na druženju s sedmo silo so organizatorji predstavili decembrske aktivnosti v povezavi s turnirjem. Gosta sta bila predsednik NZS, Rade Mijatović in podžupan Ljubljane, Samo Logar. EP bodo med 21. januarjem in 7. februarjem gostile Stožice.

Novinarska konferenca futsala
Novinarska konferenca futsala FOTO: Damjan Žibert

Evropsko prvenstvo bo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 potekalo v Litvi, Latviji in Sloveniji. Za naslov prvaka se bo pomerilo šestnajst reprezentanc. Naslov branijo Portugalci, ki so bili najboljši na zadnjih dveh prvenstvih – leta 2018 in 2022. Varovancem selektorja Tomislava Horvata je žreb namenil predtekmovalno skupino C, v kateri se bodo pomerili s Španijo, Belorusijo in Belgijo. Slovenija bo vse svoje tekme odigrala v ljubljanski Areni Stožice.

S tekmo skupine A Hrvaška – Francija se bo 21.1. v Rigi začelo 13. evropsko futsal člansko prvenstvo. Isti dan bo v Rigi še tekma Latvija – Gruzija, obe predtekmovanje začenjata v skupini A. Dan za tem bosta v Kaunasu tekmi skupine B: Armenija – Ukrajina (17.00) in Litva – Češka (20.00).

Tretji dan prvenstva bosta prvi tekmi v Sloveniji: v Areni Stožice bo v skupini C Belorusija gostila Belgijo (17.00), ob 20.30 pa bo Slovenija v Stožicah pomerila moči s Španijo. Četrti dan prvenstva, 24.1., se bo v Stožicah začel redni del skupine D: Italija – Portugalska (14.30) ter Madžarska – Poljska (17.30). Slovenija bo 2. tekmo v skupini C odigrala 26.1. (Belgija – Slovenija ob 20.30), tretji slovenski obračun bo v četrtek, 29.1. (Slovenija – Belorusija ob 17.30).

Dve v Tivoliju
Skupinski del se bo sklenil 29.1., tudi z dvema tekmama v Hali Tivoli (Španija – Belgija in Italija – Madžarska).

Izločilni boji v Ljubljani
Četrtfinale bo 31.1. in 1.2., polfinale 4.2., tekma za 3. mesto in finale pa 7.2. Vse tekme na izločanje bodo na v Areni Stožice.

futsal ep
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
03. 12. 2025 13.48
+1
Le pazite, da se vam kaj ne vžge od silne vročice.
ODGOVORI
1 0
