Odštevanje do spektakla v Portorožu dosega vrelišče

"V nedeljo se dobimo in komaj čakam na prve treninge. Komunikacija je potekala odlično že od prejšnjega pokala BJK v Indiji – ves čas smo ostajale povezane in v stiku. Punce lahko res samo pohvalim, saj nizajo odlične rezultate, zato je tudi forma zelo dobra. Res je, da je imela Kaja Juvan nekaj težav z želodcem, Tamara Zidanšek pa je kljub težavam z mezincem odigrala vrhunski turnir. Tudi Veronika Erjavec je nekaj omenjala, da jo nekoliko muči gleženj, a verjamem, da bo do Portoroža vse v redu. Z nami bo tudi odličen fizioterapevt Jure, ki bo poskrbel, da bodo vse pripravljene, kot morajo biti, zato pričakujem, da bo forma na najvišji ravni. Meni so reprezentančna tekmovanja od nekdaj pomenila ogromno – igrati za Slovenijo je nekaj najlepšega. Zdaj pa imam še dodatno čast, da ekipo tudi vodim, na kar sem izjemno ponosna. Res se veselim in komaj čakam, da skupaj uživamo v tem, da zastopamo Slovenijo. Verjamem, da nam peščena podlaga usteza, verjamem, da bomo igrali super tenis in uživali v tekmah. Dali bomo vse od sebe, zelo se veselim tega dvoboja," je za uradno spletno stran krovne teniške zveze rekla kapetanka Maša Zec Peškirič.