Odštevanje do spektakla v Portorožu dosega vrelišče

Kapetanka slovenske reprezentance Maša Zec Peškirič bo imela na voljo naslednjih pet igralk: Veroniko Erjavec (100. WTA), Kajo Juvan (104. WTA), Tamaro Zidanšek (127. WTA), Dalilo Jakupović (379. WTA) in Niko Radišić (803. WTA).
Slovenke bodo s treningi začele v nedeljo, ko bodo v Portorožu že Erjavčeva, Zidanškova in najmlajša Alja Senica, zvečer pa se bo ekipi priključila še Juvanova. Specialistki za igro dvojic Dalila Jakupović in Nika Radišič bosta prišli na začetku prihodnjega tedna. V sredo je na sporedu uradna novinarska konferenca, v četrtek pa žreb. Dvoboji bodo potekali v petek in soboto.
Spomnimo, da je Slovenija lani novembra v Indiji premagala Nizozemsko in Indijo ter se tako uvrstila v višji rang tekmovanja v pokalu BJK. Za drugi nastop na zaključnem turnirju bo morala zdaj premagati Španijo. Slovenke so prav v Španiji novembra 2023 dosegle največji uspeh, ko so igrale v polfinalu, kjer so morale priznati premoč Italijankam.
"V nedeljo se dobimo in komaj čakam na prve treninge. Komunikacija je potekala odlično že od prejšnjega pokala BJK v Indiji – ves čas smo ostajale povezane in v stiku. Punce lahko res samo pohvalim, saj nizajo odlične rezultate, zato je tudi forma zelo dobra. Res je, da je imela Kaja Juvan nekaj težav z želodcem, Tamara Zidanšek pa je kljub težavam z mezincem odigrala vrhunski turnir. Tudi Veronika Erjavec je nekaj omenjala, da jo nekoliko muči gleženj, a verjamem, da bo do Portoroža vse v redu. Z nami bo tudi odličen fizioterapevt Jure, ki bo poskrbel, da bodo vse pripravljene, kot morajo biti, zato pričakujem, da bo forma na najvišji ravni. Meni so reprezentančna tekmovanja od nekdaj pomenila ogromno – igrati za Slovenijo je nekaj najlepšega. Zdaj pa imam še dodatno čast, da ekipo tudi vodim, na kar sem izjemno ponosna. Res se veselim in komaj čakam, da skupaj uživamo v tem, da zastopamo Slovenijo. Verjamem, da nam peščena podlaga usteza, verjamem, da bomo igrali super tenis in uživali v tekmah. Dali bomo vse od sebe, zelo se veselim tega dvoboja," je za uradno spletno stran krovne teniške zveze rekla kapetanka Maša Zec Peškirič.
Špansko reprezentanco, ki je na lestvici pokala Billie Jean King trenutno peta na svetu, vodi nekdanja vrhunska igralka Carla Suarez Navarro. V ekipi so Cristina Bucsa (32. WTA), Kaitlin Quevedo (130. WTA), Leyre Romero Gormaz (151. WTA), Guiomar Maristany Zuleta de Reales (178. WTA) in Sara Sorribes Tormo (524. WTA). V ekipi tako ni Jessice Bouzas Maneiro (48. WTA) in Paule Badose (113. WTA). Badosa je bila leta 2022 celo druga igralka na svetu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.