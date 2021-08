Žalostno slovo velikana španskih cest: padec pokvaril Valverdejev labodji spev

Alejandro Valverde je s solzami v očeh predčasno sklenil sedmo etapo dirke po Španiji. Pri 41 letih je bila to zanj zadnja tritedenska preizkušnja v karieri. Po padcu, ob katerem si je zlomil ključnico, pa še ni povsem jasno, ali se bo do konca sezone sploh uspel vrniti na kolo. Čez dober mesec ga sicer pričakujejo na svetovnem prvenstvu v Belgiji.

icon-expand Alejandro Valverde in Primož Roglič letos na Valonski puščici. FOTO: AP

Španski Movistar je največjo domačo dirko začel v zvezdniški zasedbi. Trenutno tretji Enric Mas in četrti Miguel Angel Lopez napadata rdečo majico, pri tem pa naj bi jima kot pomočnik ob strani stal tudi legendarni Alejandro Valverde, ki je imel v mislih zagotovo tudi kakšno etapno zmago. A sanj 41-letnika, zmagovalca Vuelte iz leta 2009, je bilo konec na petkovi sedmi etapi. 43 kilometrov do cilja v Alicanteju je v hitrem desnem ovinku nesrečno naletel na manjšo grbino, po kateri ga je vrglo s kolesa na levo stran ceste. Vidno pretresen se je uspel vrniti na kolo, a po nekaj kilometrih so bile bolečine naposled prehude. Labodji spev legende španskega kolesarstva se je končal v solzah. Iz ekipe Movistar so kasneje sporočili, da ima Valverde zlomljeno ključnico in da ga že v soboto čaka operacija. Zaključek sezone, zadnje v njegovi bogati karieri, je tako pod velikim vprašajem. Vrhunci sedme etape dirke po Španiji, na kateri je odstopil Alejandro Valverde:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zaključek sedme etape z vzponom na Balcon de Alicante se je zdel idealen za Valverdejev poskus, da pride do tako želene etapne zmage. In zares je imel namen poskusiti, nenazadnje se je prav v trenutkih pred padcem uspel odlepiti od favoritov, tudi Primoža Rogliča, a mu žal ni bilo usojeno. Tole je po koncu povedal njegov ekipni kolega Carlos Verona, ki je bil v skupini ubežnikov, na koncu pa etapo končal na nehvaležnem drugem mestu: "Po eni strani sem zadovoljen, po drugi pa sem pretresen. Patxi Vila (direktor ekipe, op. a.) mi je v slušalko rekel, da bo Alejandro napadel iz ozadja, zato sem v ospredju hranil energijo, da bi mu pomagal. Nato pa je prišel trenutek tišine po radio zvezi. Nisem mogel dojeti, kaj se dogaja. Nato pa so mi povedali, da je Alejandro padel." Verona, ki pri 70 kilogramih ne sodi med najboljše hribolazce, je nato dobil proste roke. Dvakrat je napadel že pred zadnjim vzponom, a so mu ostali uspeli slediti. Ko se je cesta postavila navkreber, pa Avstralcu Michaelu Storerju ni uspel slediti. 'Kljub letom je vedno z najboljšimi'

V ozadju med favoriti za skupni seštevek ni prišlo do večjih obračunov. Zdelo se je, kot da so še vedno pod vtisom grozljivega padca. "Izjemno žalostni smo, ker je 'Bala' (Valverdejev vzdevek, op. a.) padel in ne bo nadaljeval dirke. Ekipa je z njim izgubila ogromno. Je izjemen kolesar, nekdo, ki nas pomirja in ob katerem se ostali počutimo varno. Za etape, kot je bila današnja, bi bil naš ključen mož. Vse skupaj je zelo žalostno," je bil z razpletom razočaran Miguel Angel Lopez. "Padca nisem videl, ker smo bili nekoliko v ozadju, potem ko je Valverde napadel skupaj z Rojasom. Ko smo nato zapeljali mimo, tam ni bilo nikogar. Šele kasneje sem ugotovil, kaj se je sploh zgodilo. Žalosten sem, ker je tako talentiran. Kljub letom še vedno preseneča vse, vedno je skupaj z najboljšimi. Vsem v ekipi daje samozavest, zato nas njegov odstop še toliko bolj boli," je še dodal 27-letni Kolumbijec.

icon-expand Primož Roglič, Tadej Pogačar in Alejandro Valverde na podelitvi najboljših na dirki po Španiji leta 2019. FOTO: AP